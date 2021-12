Saiba mais sobre tratamento funcional para menopausa realizado com laser de CO2

Conheça os benefícios do tratamento inovador para o tratamento funcional para menopausa, conhecido como Monalisa Touch.

Muitas mulheres sofrem com os sintomas da pré e pós menopausa, processo natural que faz parte do encerramento da vida reprodutiva feminina, período o qual é totalmente de transição, pois, ocorrem diversas mudanças na região íntima da mulher.

Neste momento acontecem a atrofia vaginal, a diminuição de estrógeno que provoca uma perda de lubrificação da parte íntima, tornando-os atrofiados, ressecados e retraídos. Mas saiba que graças a tecnologia, há tratamentos que proporcionam a saúde íntima feminina e uma vida com qualidade e alívio destes sintomas. Inovador no mercado, o MonaLisa Touch tem como objetivo tratar os sintomas das atrofias vaginais, acabar com o desconforto durante as relações sexuais, melhorar a aparência estética da região, auxiliar no aumento da lubrificação vaginal, tratar a frouxidão da parede vaginal, recuperar a vitalidade sexual, ou seja, o seu prazer, além de promover o rejuvenescimento da sua parte íntima.

O tratamento é similar ao método que é usado para retardar o envelhecimento da pele da face, o efeito do laser sobre o tecido da mucosa vaginal estimula a produção de colágeno, melhora a funcionalidade da área tratada e restaura o fluxo apropriado de sangue. É natural, seguro e minimamente invasivo, melhora a mucosa vaginal, aumenta o fluxo sanguíneo e lubrificação. Resumindo, normaliza naturalmente a fisiologia das paredes vaginais.

Dr. Will Barros, pioneiro no tratamento com CO2 aponta os benefícios da nova técnica: “O tratamento promove o fotorrejuvenescimento vaginal e alivia a maioria dos sintomas problemáticos associados à atrofia vaginal, dor durante o ato sexual podem ficar no passado. A melhora da saúde íntima feminina é 100%, traz bem-estar e qualidade de vida”, finaliza dr. Will.

