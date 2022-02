Tratamento contra acne feito com laser de CO2 não tem contraindicações e promete bons resultados para as marcas indesejadas

Aparelho imite luz que aquece a área afetada promovendo desta forma a produção de colágeno e renovação da pele

A acne é realmente um problema indesejado e, infelizmente muitas pessoas sofrem com ela. E ao contrário do que muitos pensam, não atinge apenas adolescentes.

De acordo com o Censo Dermatológico da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), realizado com mais de 54 mil pacientes do setor público e de clínicas privadas, pelo menos 5% dos adultos acima dos 35 anos apresentam algum grau de acne. Uma das alternativas mais conhecidas hoje é o uso de medicamentos alopáticos, uma escolha considerada ainda polêmica devido aos efeitos colaterais e por isso deve ser avaliada somente por profissional qualificado.

Muitos pacientes de todas as idades me procuram aqui na clínica Younger com reclamações decorrentes dos sinais causados pela acne. Há tratamentos variados, vai depender do grau de inflamação de cada pele. Costumo indicar tratamentos de via oral associados com o uso de lasers, que pode ser de CO2, luz intensa pulsada e outros, depende se a pele ainda está inflamada pela acne e seu grau, ou se é a lesão deixada por ela. O laser é aplicado na área onde existe a acne ou sua lesão e atua aquecendo a região afetada fazendo com que as glândulas sebáceas diminuam sua atividade produtora e secretora de sebo, melhorando a acne.

Devido a esse aquecimento contribui com a formação de colágeno e promove a renovação da pele, melhorando as manchas e cicatrizes causadas pela acne. Porém, como qualquer outro tratamento é necessária avaliação médica, e cuidados essenciais como: manter a pele limpa e fugir da oleosidade, não espremer as espinhas pois piora a acne e aumenta a possibilidade de piorar a inflamação e a infecção, podendo causar marcas definitivas na pele. Evitar também alguns medicamentos, como suplementos a partir do Complexo B e hormônios.

Nosso protocolo de tratamento desenvolvido aqui na clínica Younger vai te ajudar na melhora da pele e desta forma reduzir as marcas causadas pela acne com resultado duradouro. São necessárias de 3 a 8 sessões, com intervalo variado de acordo com cada protocolo e os resultados já podem ser notados após a segunda sessão de tratamento.