A tecnologia a serviço da beleza

Produtos cada vez mais eficientes, aliados a equipamentos de tecnologia avançada e protocolos específicos têm ótimos resultados

Quem não quer ter uma pele sem rugas e sinais do tempo? Esse é o sonho da maioria das minhas pacientes, uma pele saudável e sem sinais de expressão. Atualmente, temos a tecnologia como nossa aliada e, muitas vezes nem percebemos que graças a ela, temos novos e variados recursos para melhorar nossa qualidade de vida, saúde e bem-estar.

Estão aí para provar isso, os diversos aparelhos que surgem para ajudar no tão sonhado rejuvenescimento facial. Na minha clínica, a Younger, criei junto com outros especialistas um protocolo de tratamento com uma série de benefícios, associando produtos e o uso de aparelhos como luz intensa pulsada. Eles usam uma tecnologia que emite luz, mas não é um laser. No entanto, assim como nos aparelhos de laser, esta luz gera calor na pele, que atinge vários tipos de alvo: a melanina (manchas), os vasos sanguíneos (sinais) e o colágeno (flacidez e rugas).

Esse tratamento é bastante indicado para Manchas (Melanoses, sardas e outras pigmentações); pequenos vasos (Rosácea/Poiquilodermia/Telangiectasia); Poros Dilatados e estrias. Como resultado, uma pele mais brilhante, com viço e aspecto saudável, sem dor, seguro e com resultados eficazes e com mais rapidez.

Claro que todo tratamento não faz milagre por si só, costumo indicar uma alimentação saudável, cuidados com exposição excessiva solar, diminuição no consumo de álcool e tabagismo e cuidados diários com a pele (limpeza, uso de bons produtos).

Veja como funciona nosso protocolo: