Pós-folia: SPAs são opções para relaxar e recuperar as energias

A especialista em Medicina Integrativa e empresária do Spa Cristal, Luciana Tokarski, alerta para a importância de dedicar um momento de recuperação do corpo para o retorno à rotina

Depois de muitos dias de folia, bloquinhos e samba no pé, o período pós-Carnaval pede um momento de cuidado com o corpo para repor as energias e desintoxicar o organismo dos excessos cometidos ao longo da folia. Para a pele, muita maquiagem e glitter podem ser nocivos e causar irritações.

A especialista em Medicina Integrativa e empresária do Spa Cristal, Luciana Tokarski, alerta para a importância de dedicar um momento de recuperação do corpo para o retorno à rotina. “Após a folia, muitos costumam procurar momentos para descansar e repor as energias, além de reduzir o excesso de toxinas que foram acumuladas no organismo. Estas toxinas, que estão ligadas ao processo de envelhecimento, podem causar inchaços, dificultar o processo de emagrecimento, causar espinhas, além de manter o estresse e outros efeitos negativos”, explica.

Chamado de “spa rural”, em Brasília, o Spa Cristal investe em um contato maior com a natureza para auxiliar no processo de repouso e de cuidados. Para detoxificar o organismo dos dias de ingestão de álcool, a casa oferece pacotes com degustação de chás feitos com ervas medicinais e também uma alimentação balanceada, com apoio de nutricionista, composta por hortaliças orgânicas, sem agrotóxicos, colhidas da própria horta da casa.

Para o momento pós-folia, uma indicação é a drenagem linfática, que estimula e potencializa o bom funcionamento do sistema linfático, responsável pela saída do excesso de água e resíduos metabólicos nos tecidos entre as células. Para os cuidados com a pele pós-glitter e maquiagem pesada, a Gomagem Corporal proporciona uma esfoliação da pele do corpo todo, promovendo uma renovação celular, hidratação, para tornar o toque na pele mais suave e aveludado.

Um dos mais procurados para o Day Spa, o pacote Prata Relax oferece programação de cuidados por 4h, em uma manhã ou uma tarde. A experiência é composta por escalda pés, banho, massagem (50 minutos), limpeza de pele, chás e sucos naturais, um almoço e, dependendo do horário, um café da manhã ou lanche da tarde. “Com protocolos personalizados, é possível promover a desintoxicação por meio de terapias naturais que irão restabelecer os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais”, pontua Luciana Tokarski.

Spa Cristal By Luciana Tokarski

Colônia Agrícola, Riacho Fundo 1, Chácara 20, Vila Kanegae

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Telefone para contato: 61 996482479

Segunda a sexta-feira das 8h às 18h

Serviços agendados com antecedência mínima de 48h

Instagram: @spacristalbrasilia