Para a Páscoa, BelaBia aposta em máscara facial de Chocolate

A máscara de chocolate possui ação antioxidante, além de hidratar, nutrir, rejuvenescer e equilibrar a pele

Páscoa nos remete a chocolate, mas a iguaria não se limita só a diversas receitas gastronômicas e ovos de Páscoa. A BelaBia (com duas unidades, no Brasília Shopping e Sudoeste) aposta no ingrediente para um tratamento estético facial. A máscara de chocolate possui ação antioxidante, além de hidratar, nutrir, rejuvenescer e equilibrar a pele. O tratamento inclui cacau orgânico, NV Retinol, Nano Q10, ácido ferúlico e óleo de amêndoas e está disponível até o dia 15 de abril nas duas unidades da marca.

