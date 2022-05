Ombros X Saúde emocional

Em algum momento da vida você já sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas?

Em algum momento da vida você já sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas? Consegue imaginar a relação dos ombros e nossas emoções ou mesmo identificar os sinais que indicam sobrecarga e tensões acumuladas nessa região?

No vídeo dessa semana você vai conhecer a anatomia que envolve a região dos ombros e compreender como ela se relaciona com a parte afetiva do ser humano.

E mais, aprenda a fazer um exercício simples de descompressão e alívio para os ombros e descubra uma maneira eficaz de liberação dessa parte fundamental do corpo.

Conheça o Instituto Atmo Danai!

Acesse o site: www.institutoatomodanai.com.br