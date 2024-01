Novas técnicas possibilitam aumento e preenchimento peniano

Ambos garantem a preservação completa da ereção, explica especialista

Estudos revelam que a circunferência média do pênis do brasileiro varia entre 10 e 12,5 centímetros, enquanto o comprimento médio oscila entre 12 e 16 centímetros. O Dr. Rodrigo Trivilato – titular da Sociedade Brasileira de Urologia e Fellowship em Urologia Infantil e Reconstrutora, destaca que muitos pacientes procuram consultórios urológicos expressando preocupações com o tamanho e a espessura de seus órgãos genitais. Atualmente, surgiram técnicas avançadas e cirurgias para atender a essas demandas, conquistando a satisfação dos pacientes. O Dr. Trivilato ressalta que a principal diferença entre os procedimentos reside no fato de que o aumento peniano é realizado por indicação médica, por meio cirúrgico, enquanto o engrossamento ou preenchimento é uma escolha estética feita pelo paciente, prometendo melhorias em sua autoestima.

“Em casos de micropênis, traumas como amputação parcial ou histórico de câncer peniano, o aumento peniano é recomendado como uma intervenção necessária. Realizado por meio de uma cirurgia, diferente do preenchimento ou engrossamento peniano, considerado um procedimento estético, feito com uma anestesia local, realizado porque o paciente quer e não porque precisa”, esclarece o especialista.

Engrossamento peniano

O urologista explica que no ato sexual, a espessura do pênis é mais relevante, do que o tamanho. “Quanto mais grosso o pênis em sua base, maior satisfação sexual proporciona para as mulheres”, desmistifica o doutor.

No processo de engrossamento peniano, o paciente obtém, já no primeiro procedimento, um acréscimo considerável da circunferência peniana. É possível adquirir um aumento de até oito centímetros de diâmetro. “Geralmente, o preenchimento peniano é recomendado para pacientes com mais de 21 anos, mentalmente saudáveis. É crucial que o paciente tenha bom senso para compreender o procedimento. Sempre avaliamos os riscos e benefícios, visando uma abordagem mais segura, eficaz e menos invasiva”, explica Rodrigo Trivilato.

De acordo com informações do urologista, no procedimento de preenchimento peniano, há ainda a possibilidade de aumento do tamanho do órgão, devido ao peso do material utilizado: o ácido hialurónico. No entanto, é crucial ressaltar que a principal finalidade desse processo é estética, e o paciente obtém ganhos em espessura, não em aumento do tamanho propriamente dito.

Aumento peniano

O tamanho médio do pênis da população é de 13,8 centímetros. A intervenção cirúrgica para aumento é estritamente realizada mediante indicação médica, sendo reservada para casos de necessidades específicas, como em crianças que apresentam micropênis ou pessoas com pênis embutido, que requerem intervenção cirúrgica. “Essas cirurgias precisam ser muito bem avaliadas. Para o aumento peniano existe um exame físico importante, isso porque, o tamanho aparente – que é aquele que o paciente vê – é relativo. Muitas vezes, em consultório são feitas algumas manobras e mostramos para ele que o pênis dele é do tamanho normal, que é o tamanho real.”

O Dr. Rodrigo Trivilato destaca a crucial importância de consultar um urologista especializado no assunto, a fim de evitar a prescrição de procedimentos desnecessários.