Conheça os benefícios da Massagem Abhyanga para gestantes e bebês

A massagem Abhyanga durante a gestação é considerada de vital importância para o bem-estar e conforto emocional das gestantes.

A gestação é sem dúvida um período de grandes transformações no corpo de uma mulher. Muitas são as mudanças físicas e emocionais ao longo de toda a idade gestacional, razão pela qual, se justificam todos os esforços em prol do autocuidado e bem-estar da futura mamãe e seu bebê.

Nesse sentido, a massagem durante a gestação é considerada de vital importância para o bem-estar e conforto emocional das gestantes, além de facilitar a consciência corporal e o elo mamãe bebê.

A Massagem Ayurvédica usa princípios da tradição indiana. Essa técnica promove o alongamento e relaxamento dos músculos, além de melhorar a respiração, já que muitos movimentos são baseados nas posições do Ioga. Eles podem ser feitos com a grávida deitada de lado ou sentada.

De acordo com a diretora do Instituto Atmo Danai, Rosana Fialho, a recomendação é que técnica seja usada somente a partir do segundo trimestre gestacional. A massagem é feita da cabeça aos pés.

“Em gestantes, os alongamentos precisam ser realizados com mais cuidado, sem forçar muito. Isso porque alguns hormônios liberados na gravidez relaxam os ligamentos que suportam as articulações, tornando-as instáveis e propícias a lesões”, acrescenta a terapeuta.

Danai explica que a Garbhyni Abhyanga é uma técnica de Massagem Ayurvédica voltada para gestantes, que utiliza movimentos suaves e relaxantes, alongamentos, visando promover relaxamento, bem-estar, diminuir inchaços e dores na região lombar/costas, hidratar a pele, eliminar toxinas, reduzir tensão muscular, dores de cabeça e cansaço.

“Quando a gestante recebe uma massagem ela pode encontrar um espaço para relaxar, aumentar sua consciência corporal e emocional, equilibrando-se em contato com o bebê de forma muito especial”, explica a diretora do Instituto.

Abhyanga significa “massagem com óleo morno”, logo também são utilizados óleos vegetais terapêuticos com o objetivo de liberar as toxinas por meio da pele. Essa é uma prática fundamental no Ayurveda. Os óleos podem ser escolhidos de acordo com cada biotipo ou dosha.

Kumara Abhyanga

Trata-se de uma técnica de Massagem Ayurvédica voltada para bebês. Também são utilizados movimentos por todo o corpo, promovendo o relaxamento, a integração com o bebê e também podem ser aplicados alguns tipos de óleos. Na Índia, tradicionalmente, o bebê após essa massagem é ainda submetido a uma defumação (dhumapa).

