Ludmila Bonfim Beauty Academy celebra Semana dos Namorados com ações especiais

A data mais romântica do ano está chegando com promoções e ações especiais

Para entrar no clima do Dia dos Namorados, A Ludmila Bonfim Beauty Academy, clínica especializada em beleza e estética facial localizada na 202 Norte, está com algumas ações comemorativas. Até o sábado, dia 12 de junho, os procedimentos Design de sobrancelha simples ou com henna/tintura; Lash lifting; Buço e Pump Lips e Máscara de ouro estarão com 20% de desconto.

No sábado, dia 12 de junho, a clínica também estará com atendimento de Maquiagem completa ou express. Mais informações e agendamentos pelo telefone (61) 999101-2265.

Ludmila Bonfim

Sobre Ludmila Bonfim

Fisioterapeuta, pós graduada em Saúde da Mulher, atuou há mais de dez anos com estética facial e corporal. Há 4 anos atua na área da micropigmentação, trazendo todas as tendências e novidades do mercado para Brasília. Possui o título de Royal Artist da maior academia do mundo, a Phibrows. Tem formação e especialização internacional técnica Microblading, e nacional e internacional na técnica de lábios. Hoje transforma vidas através da micropigmentação. Já formou mais de 250 alunos em Brasília.

Ludmila Bonfim Beauty Academy

Endereço: CLN 202 Bloco B loja 89, subsolo- parte 1 – Asa Norte -DF

CEP: 70.832-525

Telefone: (61) 99101-2265/3536-0990

www.ludmilabonfim.com.br

@ludmilabonfimacademy