Harmonização Facial: Veja como funciona o queridinho dos procedimentos estéticos

A Dra. Fernanda, da clínica Avlis responde às dúvidas sobre como é feita a avaliação, orientação, cuidados e custos da harmonização facial

O Jornal de Brasília conversou com a Dra. Fernanda que é especialista em Harmonização Facial para entender como funciona o procedimento, quanto o paciente precisa desembolsar e quais o prós e contras para a saúde mental, uma vez que lidamos diariamente com padrões de beleza impostos na internet.

JBr: Como é feita a avaliação do paciente?

Dra. Fernanda: Eu tento trazer o paciente sempre para a realidade. A gente vive um momento em que vemos no Instagram por exemplo, um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente vê um artista com filtro, photoshop e quer ter a pele daquele artista, quer aquela coisa surreal e nós que estamos do outro lado sabemos que não existe. O tratamento individualizado vai mostrar que você pode melhorar, prevenir ou até corrigir alguns sinais, mas nunca transformar você em outra pessoa. Eu vou fazer um tratamento de acordo com o rosto do paciente, eu não vou trazer uma receita de bolo que será igual para todo mundo

JBr: Quais os argumentos do profissional para explicar para o paciente que nem sempre o que ele quer é o que é necessário mesmo ele pagando pelo serviço?

Dra. Fernanda: Olha, como eu digo, a questão da naturalidade que eu tento sempre trazer a tona com os meus pacientes. Eu mostro para o paciente que de acordo com o formato do rosto dele, não é possível chegar no resultado que ele quer sem deformar o rosto dele. O resultado que eu quero é que você chegue em um ambiente e seus amigos perguntem o que você fez porque você está mais bonito, mais jovem, mais descansado. Eu sou muito sincera quando eu vejo que o paciente está querendo passar do ponto que fica bom.

JBr: Quanto o paciente precisa desembolsar para um tratamento de Harmonização Facial?

Dra. Fernanda: Olha, hoje a gente fala entre R$1100 a R$9000 uma média. Essa variação de valores é só uma média, o básico que da pra a gente falar. Por exemplo, tem paciente que vai conseguir fazer um procedimento completo com 5 mil, 3 mil, ou até mesmo mil reais, depende, e tem paciente que a gente precisa fazer um protocolo de 3 seções de 9 mil. Os valores variam de pessoa para pessoa e da necessidade dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dra. Fernanda Silva. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Com 11 anos de experiência na área de estética e cosmética, com formação em biomedicina e com especializações diversas na área de estética e Dra. Fernanda inaugurou a primeira unidade de sua clínica há um ano e, desde então, tem prestado serviços com excelência e com profissionais altamente qualificados.

Além da unidade da sua clínica, a Avlis, na Asa Sul, a Dra. Fernanda inaugurou recentemente uma nova unidade em Águas Claras. A Avlis oferece tratamentos de estética facial de alto padrão: Botox, preenchimentos, harmonização facial, bioestimulação de colágeno, laser, limpeza de pele e outros, e tratamentos corporais: massagens diversas para redução de medidas, celulite e firmeza da pele e outros.

Serviço

Clínica Avlis Estética

Asa Sul e Águas Claras

Instagram: @avlisestetica