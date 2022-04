Postura e forma de correta de sentar são temas do vídeo dessa semana

Uma grande parcela da população passa a maior parte do tempo sentada sobre uma cadeira, banco ou sofá durante as horas do dia ou da noite, seja na escola, no trabalho ou mesmo nas atividades de lazer.

A questão a ser refletida é: “Será que estamos sentando de forma adequada?”. Talvez não por agora, mas sem dúvida um número muito expressivo de pessoas pode desenvolver problemas na região lombar devido à falta de postura na hora de sentar.

Descubra no vídeo dessa semana se você está utilizando o assento de forma correta e ainda, se existe uma maneira correta de sentar. Nossa dica da semana também vai te ensinar um exercício simples para te guiar nessa tarefa cotidiana, mas essencial à saúde.

