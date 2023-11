Especialista ministra curso voltado para atendimentos em saúde e beleza

A cirurgiã dentista Dra. Mari Oliveira, especialista em naturalização na harmonização facial, está lançando a Imersão Flow Up, um curso de especialização no atendimento ao cliente dos setores de saúde e beleza. O objetivo é elevar a qualidade do atendimento das clínicas e consultórios no mercado de estética.

O curso será dividido em dois dias, a serem definidos diretamente com a Dra. Mari Oliveira através do número (61) 99193-8565. Durante as aulas, os participantes terão a oportunidade de aprender os fundamentos essenciais para acelerar o crescimento pessoal e profissional, podendo se destacar entre os profissionais mais bem posicionados no mercado da saúde e estética graças ao atendimento de alto desempenho.

A iniciativa é voltada para empresários, profissionais da área da saúde, estética e para todos que desejam alcançar alta performance. Nas aulas, os participantes vão:

1. Fazer um diagnóstico dos pilares fundamentais: “O sucesso não se resume ao dinheiro na conta bancária; cuidar dos pilares fundamentais na vida diária é essencial para alcançá-lo”;

2. Descobrir seu propósito: "O que o motiva a acordar todas as manhãs com determinação em vencer? O que faz seus olhos brilharem?";

3. Aperfeiçoar sua imagem de valor: "O cérebro límbico atua na forma como percebemos o mundo. Qual imagem você está projetando para o mundo? Você mostra o valor que deseja e merece receber? Sua imagem influencia a percepção que as pessoas têm de você";

4. Aprimorar a fala com o tema "Bem dito": "O que falamos e como falamos influencia diretamente nos nossos resultados. Aprenda a usar suas palavras para mudar os seus resultados";

5. Explorar a saúde integrativa: "Só podemos oferecer aos outros o que temos em nosso interior. Como oferecer saúde se não nos dedicamos a cuidar de nós mesmos?";

6. Dominar as técnicas de vendas: "As vendas são o coração de uma empresa. Aprenda a guiar os clientes com percepção de valor, proporcionando um atendimento de alto padrão e aumentando o faturamento de sua clínica."

7. Marketing Digital: "Prospecção de novos pacientes e posicionamento online."

“O nível de consciência sobre a importância de estar saudável e bonito está cada vez mais alto. No entanto, muitos profissionais deixam de aproveitar essa oportunidade por desconhecer técnicas e informações fundamentais para o crescimento profissional. E muitos nem entendem os motivos do porquê não colhem resultados, mesmo investindo em tantos cursos técnico-científicos. É por isso que idealizei a imersão Flow Up”, compartilha a especialista Dra. Mari Oliveira.

Serviço

Flow Up

Curso ministrado pela cirurgiã-dentista Mari Oliveira

Aulas, horários e valores a serem definidos diretamente com a profissional: (61) 99193-8565