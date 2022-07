Dia do Chocolate: conheça os benefícios do cacau para o rosto

Iguaria provinda do cacau não serve apenas como alimento, mas também como shampoos, cremes hidratantes, perfumes e outros cosméticos

Dia 07 de julho é dedicado ao doce mais popular do mundo: o chocolate. A iguaria provinda do cacau não serve apenas como alimento, mas também como shampoos, cremes hidratantes, perfumes e outros cosméticos. O chocolate é um grande aliado em produtos de uso pessoal e previnem até o envelhecimento corporal e facial.

O fruto é usado integralmente e atende a vários setores. Na indústria de cosméticos, por exemplo, a semente é utilizada e dela é extraída a manteiga de cacau, que é bastante conhecida em formulações cosméticas.

A esteticista Clarissa Dias explica que a semente do cacau possui uma série de propriedades funcionais para o tratamento de pele. “Da semente é retirado o extrato de cacau, rico em polifenóis. Esse extrato é composto por antioxidantes que auxiliam no combate aos radicais livres, prevenindo sinais do envelhecimento”, conta Clarissa.

Outro benefício da utilização de cacau em cosméticos é a sua capacidade de derreter com a temperatura da pele. Isso garante maior destreza na aplicação do produto. Ademais, “a fruta é o principal ingrediente de alguns sabonetes em barra, desodorantes, hidratantes, shampoos e condicionadores”, explica a esteticista.

Clarissa possui uma linha própria de máscara facial de chocolate. Ela explica que o ingrediente hidrata profundamente e tonifica a pele, além de atuar como antioxidante e revitalizante. “A máscara de chocolate é uma linha de uso profissional, aplicada em clínica. Ela é rica em ácido hialurônico, colágeno, óleo de coco, manteiga de cacau e óleo de côco e é indicada para todos os tipos de pele”, diz a profissional.

A aplicação do produto começa com a higienização total da pele, seguida de uma esfoliação com produtos de chocolate. Depois é feita uma tonificação com o chocomenta, um tônico que proporciona um frescor no rosto. Após toda essa preparação, vem a máscara. “O produto já é feito de chocolate, mas a gente acrescenta também o próprio cacau em pó. A máscara é de fato regeneradora, ótima para tratar sinais de envelhecimento e nutrir as peles mais afetadas pela seca”, menciona Clarissa.

A esteticista finaliza dizendo que a aplicação da máscara pode ser ainda associada com a ledterapia, que ajuda o produto a permear melhor na pele, potencializando resultados. Após todo o processo, a máscara é retirada e é feita a aplicação de um hidratante protetor para finalizar.

