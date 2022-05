Cuidados com a pele no outono: Peeling, quando é recomendado?

Dr. Will Barros fala sobre diferentes tipos de peeling

Com o avanço da área de estética está cada vez mais fácil ter uma pele bonita, saudável e sem manchas. Isso porque existem no mercado diversos tratamentos que possibilitam resultados positivos e de forma não invasiva. Hoje vamos falar do peeling, você sabe o que é, e quando é recomendado? O Peeling é todo processo em que há a remoção das camadas mais superficiais da pele, seja com o uso de um produto químico, físico ou laser.

Isso porque ocorre a destruição controlada de parte ou de toda epiderme, com ou sem a derme, levando a esfoliação e remoção de lesões superficiais, seguida pela formação de um novo tecido dérmico e epidérmico, ou seja: Com essa remoção, a pele se reestrutura e se renova, além de haver estimulação da produção de colágeno, substância que dá firmeza à pele. O procedimento pode ser utilizado para clarear manchas e cicatrizes de acne, além de atuar no tratamento de rugas e linhas de expressão.

Para o especialista. Will Barros o peeling é uma ótima opção de tratamento não invasivo e com resultados satisfatórios: “ Costumo indicar muito para as minhas pacientes, o resultado é ótimo e a recuperação rápida. Aqui na clínica Younger temos 05 tipos de peeling: cristal, diamante, cosmelan, dermamelan e peeling por foto ativadores. Todos eles são eficazes, o que os difere é a necessidade de cada paciente. Vale ressaltar que é muito importante orientação médica e que seja feito por um profissional de confiança” finalizou. Aproveite a estação do outono para preparar sua pele para o próximo verão, agende sua consulta e fique ainda mais radiante.

Peeling de cristal: O peeling de cristal é uma dermoabrasão, ou seja, é chamado assim porque o aparelho possui na sua extremidade uma ponteira que libera óxidos de alumínios – os cristais – que são miniparticulas que realizam a esfoliação, remoção das células mortas, e da primeira camada da pele.

Peeling de diamante: O peeling de diamante é uma esfoliação profunda realizada com auxílio de um equipamento específico, que além de remover a camada de células mortas, estimula a produção de colágeno, melhorando o aspecto, textura e aparência da pele.

Peeling cosmelan e dermamelan – É a grande novidade do mercado da beleza, sendo um tratamento de clareamento que pode ser feito exclusivamente por médico. Eles são específicos para o rejuvenescimento das manchas cutâneas de origem melânica (melasma, cloasma e manchas pós-gravidez). Muito eficazes atuam a partir da origem das manchas, o melanossoma. Os modernos peelings cosmelan e dermamelan inibem a ação da enzima tirosinase e consequentemente o processo da melanogénese. Logo, a produção de melanina é paralisada durante um vasto período durante o qual a descamação do estrato córneo e a atuação das células macrofágicas arrastam os depósitos de melanina concluindo o processo de eliminação do pigmento pelas células.

Peeling fotoativado: Com uma combinação com o LED, esse Peeling vai te proporcionar inúmeros benefícios como melhora da acne, Melasma, efeito anti-aging, além de clarear suas manchas. O diferencial desse peeling em comparação aos outros é que durante o tratamento não há descamação da pele. Como o próprio nome diz, o Peeling ele é fotoativado a partir da ação da nossa máscara de LED, que emite luzes de cores intencionais a cada queixa e protocolo do paciente.

Serviço:

Endereço: EQS 309/310, conjunto A

1° Andar – Anexo da Catedral Anglicana

Asa Sul | Brasília/DF

Telefone: (61) 3244-4545

Whatsapp: (61) 99654-6527