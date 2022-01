Especialista dá dicas de como cuidar da pele na temporada de férias

Cuidados diários em casa e limpeza de pele profissional é o mais indicado para a recuperação do viço da pele. Confira as dicas!

Vento, sol, suor, areia, mar, piscina e poluição são alguns dos fatores que podem ajudar a danificar a saúde da pele após a temporada de férias do verão. E como resultado após essa exposição, o aumento da oleosidade cutânea e o surgimento de queixas como manchas, Melasma, poros dilatados e a acne solar. Mais quais os cuidados que se deve ter: cuidados preventivos para tentar evitar ao máximo essas queixas por isso é importante manter alguns cuidados com a pele no dia a dia:

Utilizar o filtro solar com alto FPS diariamente, lembrando de reaplicar o produto a cada 2 horas ou sempre que se molhar;

Não usar maquiagens ou outros dermocosméticos pesados na face durante o calor, a fim de evitar o entupimento dos poros e acnes;

Fazer a limpeza correta da face duas vezes ao dia, com sabonetes adstringentes e leves.

Utilizar bons cremes tópicos com ação antioxidante – indicados pelo Dermatologista ou profissionais de estética – a fim de reduzir os danos dos raios UV na pele.

Quais os melhores tratamentos pós-verão?

Se mesmo com todos os cuidados citados acima, a sua cútis ainda sofreu com os danos do verão, não se desespere! Existem vários tratamentos estéticos e dermatológicos que ajudam a recuperar o viço e a beleza cutânea, como:

Limpeza de Pele profissional

A limpeza de pele profissional visa remover os cravos, médiuns e impurezas do rosto, diminuindo a oleosidade e melhorando a textura da pele e deve ser feita mensamente. A limpeza profunda deve ser feita por profissionais especializados, com o auxílio de substâncias antissépticas, cicatrizantes, hidratantes, calmantes, anti-inflamatórias e bactericidas.

Os pacientes que desejam uma pele mais limpa, protegida e uniforme podem apostar no procedimento. A limpeza de pele é indicada para todos os tipos de pele, sobretudo as oleosas, que sofrem com o excesso de sebo e cravos. Assim, na volta para casa é preciso investir em tratamentos que recuperem a aparência. Para renovar a face, a Esteticista Alyne Menezes indica a tradicional limpeza de pele. Isso porque a técnica remove as células mortas e abre os poros, permitindo uma renovação profunda.

Durante as férias, é hora de aproveitar a praia, a areia, a água do mar e a exposição ao sol para relaxar e renovar as energias para o próximo ano. Porém, todos esses fatores acabam causando danos à pele do rosto e do corpo. Assim, na volta para casa é preciso investir em tratamentos que recuperem a aparência. A técnica é ideal para as pessoas que voltam da praia, pois durante a temporada o uso intensivo do protetor solar deixa a pele mais oleosa, surgindo assim mais cravos e espinhas”, explica ela, que é especialista em Limpeza de Pele e Cosmética e atua a 5 anos na área de estética. Há ainda alternativas complementares para manter a pele saudável. Entre elas, a Esteticista aconselha a máscara hidratante com Ledterapia Segundo ela, a primeira tem efeito hidratante e revitalizante, sendo capaz de favorecer a elasticidade e a umidade dos tecidos, o que mantém o equilíbrio hídrico da pele.

Alyne Menezes – Esteticista. Foto: Arquivo Pessoal

Tratamento do Blanc Spa. Foto: Arquivo Pessoal

Para Alyne, esses tratamentos são ideais para esta época do ano, porém é necessário saber uni-los para cada tipo de pele. “Primeiro, é necessário fazer a limpeza de pele e em seguida a hidratação. Só alguns dias depois é que deve ser realizado o peeling de diamante, Peeling Químico e outros, pois os poros da face devem estar fechados. Assim, o resultado é melhor”, afirma ela. Para o restante do corpo, o procedimento mais indicado é a esfoliação, que garante a remoção das células mortas e secas da pele, devolvendo sua aparência natural. “Geralmente ela é feita com cremes que possuem algum conteúdo granular, capaz e retirar essas impurezas.

É comum a pele ‘descascar’ após a exposição ao sol, então este tratamento é ideal, pois retira as células e deixa a pele mais lisa e hidratada”, finaliza ela. Quem quiser renovar a pele de verão pode ter uma prévia de quanto custam os tratamentos no Blanc Spa.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Unidade Blanc Spa Sudoeste

SHCSW Bloco 3/4/5 n°113 Centro Clínico Sudoeste

www.blancspa.com.br

Telefones: (61) 3233-9583 | (61) 99198-3003