Como cuidar da pele com a chegada do frio

Cuidados básicos ajudam a amenizar problemas de ressecamento e oleosidade conforme aponta especialista, Patrícia Moura

O clima mais ameno pede cuidados tanto quanto nos dias de sol. Isso porque com a chegada do frio a pele torna-se mais ressecada e áspera, chegando a descamar em alguns locais. Por outro lado, aqueles que tem pele oleosa podem apresentar aumento da oleosidade e, até mesmo, descamação ao redor do nariz, nos supercílios, atrás das orelhas e no couro cabeludo.

A melhor maneira de evitar as consequências dessa maior sensibilidade nos meses frios é cuidar da pele. Para tratar e evitar esses efeitos devemos evitar banhos muito quentes, evitar sabonetes muito abrasivos, não esquecer de ingerir líquidos e manter uma alimentação balanceada e rica em vitaminas e antioxidantes. Segundo Patrícia Moura, da Academia da face Brasília os cuidados faciais não podem devem ser diários, independente do frio ou calor:

“Devemos ter o hábito de cuidar da nossa pele diariamente, uma pela saudável, nutrida e limpa independe de determinada época do ano. Digo sempre aos meus pacientes para que o ritual de assepsia com um bom sabonete, uma limpeza de pele mais profunda ao menos a cada dois meses, o uso de cremes adequados para seu tipo de pele e protetor solar é a nosso dever de cada dia. Muitas pessoas acham que nesta época pode abandonar o uso de protetor solar, ledo engano.

O sol do outono e do inverno é uma delícia, mas ele não é inofensivo. Nesta época, apesar de uma menor incidência dos raios UVB, responsáveis pela queimadura solar, a radiação UVA, principal causadora do envelhecimento cutâneo, continua forte. Portanto, apesar de não “queimar”, o sol danifica a pele e devemos protegê-la com filtros solares de FPS 30 ou maior sempre que houver exposição ao sol. Esses passos são cuidados básicos e essenciais” finalizou. Confira algumas dicas que irão te ajudar nesta missão:

Para peles ressecadas

Evitar banhos muito quentes, eles retiram a oleosidade natural da pele

evite se ensaboar demais e não use bucha, isso retira a hidratação natural da pele. Opte por sabonetes suaves, que tenham agentes hidratantes na sua composição

logo após o banho, com a pele ainda úmida, use um hidratante nas áreas ressecadas.

beba bastante água e coma frutas, legumes e verduras.

Para peles oleosas

evite usar hidratantes nas áreas de pele oleosa

evitar lavar a face com água quente, pois isso estimula a produção de mais oleosidade

evite alimentos gordurosos

beba bastante água e coma frutas, legumes e verduras

só use filtros solares ou cosméticos com o rótulo oil free (livre de óleo)

se a pele descama ou fica avermelhada na região T da face, procure um dermatologista, estes sintomas podem apontar para dermatite seborréica. Marque uma avaliação com um profissional de confiança, apenas ele pode te orientar sobre o melhor tratamento para seu tipo de pele.

