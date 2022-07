Cérebro emocional, o que precisamos saber?

No penúltimo vídeo desta série vamos nos aprofundar no tema cérebro emocional

Como explicar aquilo que sentimos no coração por meio do nosso cérebro? Qual o caminho percorrido entre um órgão e o outro? E ainda qual a relação entre os sentimentos e a razão? No penúltimo vídeo desta série vamos nos aprofundar no tema cérebro emocional e entender um pouco mais sobre a dinâmica que se processa no sistema circulatório toda vez que sentimos medo, raiva, amor, entre outras emoções. Aprenda mais sobre essa fabulosa conexão que pode ser muito benéfica em algumas situações e até nociva em tantas outras. E qual a chave a ser desenvolvida para lidarmos com os diversos estados emocionais ao longo da vida. Acesse o site: www.institutoatomodanai.com.br