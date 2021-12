Bumbum perfeito para o verão: cinco dicas para turbinar os glúteos em poucas semanas

Especialistas ensinam como deixar o bumbum perfeito e tonificar a região a menos de um mês para o verão, com dicas de treino e procedimentos

Altas temperaturas, sinal de que o verão está chegando. O sol forte traz junto um gostinho de praia, férias e o desejo de dar um up no bumbum para vestir o desafiador biquíni. Para quem busca resultados de forma rápida e eficaz, listamos cinco dicas de exercícios físicos e cinco dicas de procedimentos estéticos para potencializar a região.

Não é à toa que, nessa época do ano, a procura por procedimentos estéticos aumenta consideravelmente. As pessoas buscam corrigir aquilo que as incomoda para curtir o calor na praia ou piscina, apostando em roupas que esbanjam confiança e pele à mostra. Segundo o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais buscados na internet, a pesquisa por palavras como tratamentos estéticos alcança picos elevados no mês que antecede o verão. De todos as intervenções, cinco se destacam quando o assunto é a região dos glúteos.

Confira:

Max Glúteo

Esse novo tratamento propõe uma harmonização corporal e promete o bumbum na nuca com aumento de até 6 cm em 30 dias. “O Max Glúteo é um tratamento poderoso e inovador protocolo corporal, preparado para atuar diretamente na região dos glúteos, com objetivo de volumizá-los, eliminar as celulites e flacidez, melhorar a textura da pele, e tem efeito firmador e hidratante”, explica Dra. Ana Magella, da Clínica Corporeum.

O procedimento combina mais de 30 ativos com associação de injetáveis e tecnologias, entre eles bio-estimulador (Radiesse, Sculptra e Elleva), ácido hialurônico, aminoácidos, estimulação muscular, radiofrequência, velashape, entre outros. “O protocolo Max Glúteo chega com uma proposta poderosa de ativos eficazes somados à técnica francesa de intradermoterapia, em busca de um glúteo mais harmônico”, afirma Dra. Ana Magella.

Velashape

O Velashape é uma tecnologia não invasiva, segura e eficaz no combate à celulite, à gordura localizada e à flacidez de regiões como coxas, glúteos, entre outros. O aparelho gera aquecimento que é provocado tanto pelo infravermelho quanto pela radiofrequência aumentando o metabolismo das células gordurosas, diminuindo, assim, seu tamanho, servindo como estimulante para produção de colágeno e melhorando alguns aspectos da pele, como aparência e textura e reduzindo gordura localizada e celulite.

EmSculpt e Eletroestimulação

Já o EMSCULPT é baseado em energia eletromagnética focalizada de alta intensidade. Uma única sessão do EMSCULPT causa milhares de contrações musculares extremamente importantes para melhorar o tônus e a força dos músculos. São as melhores ferramentas para dar aquele upgrade no treino e hipertrofiar o bumbum.

Sculptra

Os resultados do Sculptra são surpreendentes e eficazes. Além de tratar a flacidez, o Sculptra faz com que a produção de colágeno seja acelerada, aumentando a espessura da pele. Nos glúteos ele ajuda a aumentar o volume e corrigir desníveis, também reduzindo a flacidez. O Sculptra é um procedimento estético injetável da marca Galderma conhecido mundialmente. É um dos tratamentos mais eficientes do mercado para quem deseja ativar a formação de colágeno da pele, já que aumenta em até 400% a produção depois de aplicado.

Accent Black

A Radiofrequência é uma técnica não invasiva capaz de estimular mudanças na conformação do colágeno e induzir a neocolagenese de forma controlada em camadas profundas de tecido cutâneo e subcutâneo. Com o passar do tempo, a produção das proteínas de sustentação da pele, como o colágeno e a elastina, vão sendo reduzidas gradativamente, levando a desestruturação das fibras elásticas, colágenas, perda da elasticidade e conseqüentemente ao aparecimento da flacidez de pele.

Treino ideal

Para garantir o resultado ideal em pouco tempo, é recomendado combinar os procedimentos estéticos com uma rotina de treinos específicos para a região. O professor Leandro Ferreira, da Bodytech Goiânia, unidade Marista, indica os cinco exercícios mais eficazes quando o assunto é enrijecer e empinar o bumbum. São eles: agachamento, afundo, levantamento terra, leg press e stiff. A dica é apostar em três a cinco séries com mais peso e menos repetições.

A região do bumbum é formada por três músculos: glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. “O glúteo máximo é o de maior volume e que sofre maiores efeitos e respostas ao treinamento. É um dos músculos mais fortes e resistentes do nosso corpo, sendo assim, ele precisa de estímulos intensos para se desenvolver”, explica o professor, que também lista os erros mais comuns que atrapalham o desenvolvimento dos glúteos:

Treinar com pouca amplitude de movimento ou realizar apenas exercícios “isolados”. Manipulação inadequada das variáveis de treinamento, intensidade ou volume muito baixos. Treinar o mesmo grupamento muscular vários dias da semana, não dando a oportunidade do músculo descansar. Flexibilidade ruim. Alimentação inadequada.