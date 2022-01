O Curso “Ayurveda – Práticas Terapêuticas Corporais” é uma oportunidade para você mergulhar no teu autoconhecimento e profissionalização

O Curso de Formação Intensiva de “Ayurveda – Práticas Terapêuticas Corporais”, possui 260 horas e é certificada e reconhecida pela ABRATH – associação brasileira de terapeutas holísticos e registrada na biblioteca nacional RDA, que validade e autenticidade do curso).

Serão 3 encontros presenciais de 7 dias cada um aqui em Brasília, uma verdadeira imersão, em um local especial que é o Sitio Vale das Flores, rodeado pelas belezas do bioma do cerrado, já pensou?

Em cada intensivo você ira aprender diversas técnicas de massagens e tratamentos utilizados no Ayurveda. Como a massagem que é feita no chão e que utiliza as mãos, pés, alongamentos e trações, a Abhyanga, que é uma oleação, excelente para conter o Dosha Vata, Utsadana que é uma massagem com unguentos de ervas, Udwartana massagem com pós terapêuticos, Garshana que utiliza sal, ervas, canfora e se massageia o corpo com luvas de seda, Shirodhara que é um tratamento especial feito na cabeça, onde um fio de óleo quentinho cai sobre a testa, relaxando e equilibrando todo o organismo, Marma terapia, que são os tratamentos nos pontos de acupressura deste sistema, Pindasweda, massagem com trouxinhas quentes de ervas, Bastis externos, que são piscinas de óleos aquecidos aplicados em partes especificas do corpo, Pichus que são compressas de óleos medicados, Garbhyni e Kumara Abhyanga, que são massagens apropriadas para gestantes e bebês.

Nesta formação também se aprende sobre Gandha Chikitsa que é o uso da aromaterapia de acordo com o Ayurveda, Dinacharya, que são as rotinas diárias saudáveis para se manter a saúde, a preparar óleos e pós medicados, praticas de culinária e toda a teoria base para compreender o Ayurveda, com o foco nas Terapias Corporais.

Também vivenciamos em nossas aulas práticas vivenciais com mantras, pranayamas, mudras, yoga e meditação.

O objetivo deste curso é proporcionar autoconhecimento e compreensão sobre o Ayurveda, despertando e instruindo pessoas e profissionais qualificados para ingressar no mercado de trabalho.

A formação está estruturada em três módulos intensivos de sete dias em formato de imersão, onde o aluno poderá optar (se assim desejar) em ficar hospedado no Sitio Vale das Flores, local onde acontece o curso.

1º INTENSIVO – 24 a 30 de Janeiro/2022

24 a 30 de Janeiro/2022 2º INTENSIVO – 09 a 15 de Julho/2022

09 a 15 de Julho/2022 3º INTENSIVO – 23 a 29 de Janeiro/2023

Quer saber mais?

Conheça os cursos e formações do Instituto Atmo Danai, uma escola de formação e autoconhecimento em massoterapia e Ayurveda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E conheça também a Clínica/Spa e aproveite para agendar um atendimento!

Acesse o site: www.institutoatomodanai.com.br



Namastê!