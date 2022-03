Em comemoração ao Dia da mulher Academia da Face dá 15% de desconto em procedimentos

Para comemorar a data do dia Internacional da Mulher a Academia da Face vai dar 15% de desconto em seus serviços não invasivos e serviços corporais a durante todo o mês de março,

Essa é a sua grande chance de ficar ainda mais bonita, já que uma pele bonita e saudável exige cuidados diários. A técnica utilizada aqui na Academia da Face é exclusiva e inovadora, feita por meio de eletroestimulação muscular, o que favorece também a circulação sanguínea no local, aumentando o aporte de sangue e, consequentemente, de nutrientes e vitaminas, melhorando dessa forma o metabolismo da pele, que ganha aparência mais saudável e radiante, pois essa musculatura vai estar ativada e tonificada, proporcionando o feito tensor desejado. Agende sua consulta e venha conhecer o método preferido das famosas.

Confira nossos treinos faciais para Derme e Epiderme não invasivos com descontos:

Face Workout

Este é um treino completo para a pele começando com um alongamento com bolas e deslizamento de pedras de jade, seguido de estimulação elétrica dos músculos da face (eletriface) e finalizando com uma massagem revigorante.

Eletric Face

O nosso “signature treatment” é uma eletroestimulação facial, através de um aparelho que aplicamos diretamente no rosto, promovendo contrações musculares seriadas e tensão nos ligamentos faciais. Estas contrações musculares promoverão um efeito tightening e um lifting facial diato.

Jato de Ácido Hialurônico

O Ácido Hialurônico é vital para a hidratação da pele, sua elasticidade e vitalidade. Este tratamento é “express”, leva apenas 15 minutos, um jato de ácido hialurônico é aplicado sobre a pele fechando os poros, trazendo brilho e vigor imediato.

Treino Clareador

Este treino conta um mix de àcidos clareadores que são aplicados na pele depois da musculação facial. seu objetivo é clarear manchas faciais leves e provenientes do sol, do melasma ou do próprio envelhecimento cutâneo. Não recomendado para gestantes ou para peles

com inflamações.

Treino Clareador Extreme

Utiliza microagulhas que promovem a abertura de canais na pele, aumentando sua permeabilidade, seguido de aplicação de um mix de àcidos clarea[1]dores. É perfeito para o clareamento progressivo de manchas faciais mais avançadas. Não recomendo para gestantes ou para mulheres que estão amamentando.

Korean Ritual

Esse tratamento, é composto por 10 passos, onde desvendamos o segredo da tão desejada pele coreana. O objetivo é fazer o tratamento completo da pele, desde a limpeza profunda e tonificação até a aplicação do jato de ácido hialurônico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Magic Collagen

Este treino vai fazer você virar uma máquina produtora de colágeno. Isto mesmo, a potente radiofrequência utilizada estimula os fibroblastos da sua pele a produzir colágeno de qualidade, dando mais firmeza e desensidade ao seu rosto e papada.

FaceSkin Vitality

É um tratamento com um mix de hidratações de ácido hialurônico que utilizamos na pele através de uma estimulação natural feita com micro agulhas que penetram na derme, formando novas fibras de colágeno e auxiliando na renovação celular. O tratamento proporciona um vigor e vitalidade natural da pele.

Serviço:

Academia da Face Brasília

CLSW 105 – Bloco B, loja 26

@academiadafacebrasilia