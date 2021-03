4 hábitos infalíveis para ter a pele bonita

O dermatologista Guilherme Cardoso explica como fazer a rotina certa de skin care

Manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos são iniciativas básicas para quem busca uma vida mais saudável. Mas nem todo mundo se atenta a outro ponto essencial numa rotina de saúde: o cuidado com a pele, que é nada menos do que o maior órgão do corpo humano. O médico Guilherme Cardoso, dermatologista do Plunes Centro Médico e membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, lista quatro hábitos indispensáveis para manter a pele bonita e saudável e alerta sobre a importância da aplicação de produtos na sequência correta.

“A rotina de skin care não é complicada, é uma questão de hábito mesmo. Em menos de dez minutos é possível higienizar, tratar, hidratar, proteger e com isso garantir um envelhecimento sadio da pele”, explica o dermatologista.

Conheça os quatro passos essenciais para uma pele bonita:

A higienização da pele

Lave o rosto duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, e lave também se tiver suor na superfície. Prefira água morna, usando as pontas dos dedos, evite esponjas ou fricção e seque com uma toalha macia;

Use produtos suaves, não-abrasivos, sem álcool, específicos para o seu tipo de pele, seja ela oleosa, mista, normal, seca ou sensível;

A escolha do produto é de acordo com o seu gosto pessoal, pode ser na forma de sabonete, gel de limpeza, espuma.

Trate e hidrate a pele com produtos adequados

Depois de lavar o rosto, chega a hora de aplicar algum tratamento;

A aplicação pode ser realizada pela manhã e à noite, de acordo com o produto indicado pelo dermatologista.

Após o ritual do tratamento, é extremamente importante aplicar o hidratante;

Uma dúvida muito comum é se a pele oleosa também precisa de hidratante. E a resposta é sim, mas com cuidados. Esta pele, assim como toda pele, requer produtos específicos, e existem no mercado hidratantes para peles oleosas, acnéicas, sensíveis, entre outras variantes;

Aplique o hidratante duas vezes ao dia, pela manhã e à noite.

Proteção sempre

Após o hidratante vem o filtro solar. Seu uso é fundamental no cuidado com a pele, prevenção de rugas e manchas, retarda o envelhecimento e previne o câncer de pele e outras doenças dermatológicas;

Deve ser aplicado absolutamente todos os dias;

O filtro solar deve ser de amplo espectro, com proteção contra raios UVA e UVB;

Prefira fatores de proteção solar (FPS) 30 ou mais e reaplique a cada duas horas durante o dia;

Filtros com cor são melhores do que os sem cor;

Escolha um filtro solar específico para seu tipo de pele, existem filtros para pele oleosa e com acne, filtro com hidratante, vitaminas, antioxidantes, ativos clareadores e outros;

Após o filtro solar, se desejar, finalize com a maquiagem.

Mantenha uma rotina saudável