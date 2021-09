Dicas para não errar na hora de comprar o tapete para sua sala

Veja quatro dicas simples e práticas que vão te ajudar na hora de escolher o tapete ideal para a sala da sua casa

Olá!! Muitas pessoas me procuram para tirar dúvidas sobre como escolher o tapete para sala. Foi exatamente pensando na dificuldade de algumas pessoas de fazer a escolha certa desse acessório na decoração da casa que escolhi passar algumas dicas para você não errar na hora de adquirir o seu.

Como já falei, o tapete é um acessório na decoração do ambiente. Como todos os acessórios e detalhes na decoração, devem ser pensados e escolhidos por último, dando um toque final para o seu espaço.

O tapete pode exercer também várias funções como, por exemplo, proteger o piso, aquecer ambientes, delimitar espaços.

Assim, depois de escolhidos todos os móveis, cores e detalhes decorativos do ambiente é hora de você escolher o seu tapete segundo o estilo de decoração escolhida para que tudo fique em perfeita harmonia e que também dará um toque especial na sua sala.

Então, vamos para as dicas!!

Tamanho

Aqui a dica é tomar muito cuidado para que o tapete não fique nem muito grande nem muito pequeno para o tamanho da sua sala. Ele deve ter uma proporção ideal com o tamanho do seu ambiente para que fique em equilíbrio com toda a decoração, oferecendo conforto.

O tapete funciona como uma moldura. Então, para a sala de estar escolha um tapete que tenha a largura um pouco maior do sofá, de forma que todos os itens que compõe este espaço fiquem sobre ele, como mesas de apoio laterais, cadeiras ou poltronas por exemplo.

Outra dica aqui é que você posicione o tapete, pelo menos, a partir da metade embaixo do sofá para dar a sensação de que tudo está no mesmo espaço delimitando o ambiente.

Para sala de jantar a recomendação é que você use um tapete que tenha uma extensão de 70 centímetros, no mínimo, a 1 metro da mesa. Isso para que as cadeiras fiquem sobre o tapete.

Formato

Existe uma variedade de formas como os tapetes retangulares, redondos, quadrados e até com formas irregulares.

Para a escolha do formato do tapete é preciso levar em consideração o tamanho da sala e o estilo da decoração. A dica geral para não errar é optar pelo tapete quadrado ou retangular. Se você possui um sofá maior e poltronas nas laterais, por exemplo, escolha um tapete retangular seguindo o formato da disposição dos seus móveis.







Cores e estampas

Aqui você também encontrará uma variedade muito grande de cores e estampas para o seu tapete. Por isso é importante que ele seja escolhido no final do seu processo decorativo.

Para salas em tons neutros, fica muito interessante dar mais vida ao ambiente com um tapete que tenha cores mais vivas. Ou, se a sua intenção for só a sensação de aconchego opte pelas cores neutras sem estampas.

Para salas pequenas, a dica é usar tons mais claros para aumentar o ambiente. Já para as salas maiores, os tons mais escuros podem trazer mais modernidade para o espaço.

Na dúvida opte pelos tons, bege, marrom ou cinza. Eu, particularmente, acho que o branco suja muito.

Textura

Hoje você vai encontrar no mercado uma variedade muito grande de materiais como couro, sisal, fibras sintéticas, lã, algodão, nylon e por aí vai.

É muito importante ter atenção na hora de escolher o material do seu tapete. Essa escolha deve ser feita segundo o seu estilo de vida e o estilo da decoração. A textura do seu tapete exerce uma influência direta na sensação de conforto.

Se você quer algo mais prático opte pelos tapetes de material sintéticos, por exemplo. Já os feitos de fibras naturais são mais caros e delicados, e exigem um maior cuidado na hora de fazer a limpeza.











Na hora de escolher o material do tapete para sua casa, faça as seguintes perguntas: Tenho crianças? Tenho animais de estimação? Tenho pessoas alérgicas em casa? Tenho idosos?

Com essas respostas você vai chegar na textura ideal e segura para o tapete da sua casa.

Essas foram só algumas dicas, uma boa semana!!