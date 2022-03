Abertos agendamentos para ambulatório social de massagem no Instituto Atmo Danai

O Instituto Atmo Danai, referência em massoterapia e Ayurveda em Brasília, está oferecendo atendimentos terapêuticos com valores sociais. O projeto tem o objetivo de qualificar alunos recém-formados em cursos ministrados pela escola, além de proporcionar sessões de massoterapia ao maior número de pessoas de todas as idades. Estão sendo oferecidas sessões de 50 minutos nas especialidades de massagem relaxante, drenagem linfática, reflexogia podal, massagem modeladora e massagem com bambus.

A diretora da escola, Rosana Fialho (Danai) explica que os atendimentos fazem parte da formação em massoterapia integrativa. “Ao todo, os alunos precisam entregar 160h de prática para poder se formar. Uma oportunidade de conciliar o conhecimento teórico e prático com o devido acompanhamento profissional”. Desde que foi lançado em 2018 o projeto já beneficiou centenas de pessoas, contribuindo inclusive para despertar o interesse de pacientes para um mercado que cresce exponencialmente a cada ano.

Os atendimentos estão sendo agendados nos seguintes horários:

Quarta e Sextas às 09h, 10h e 11h

Terças e Quartas às 14h, 15h e 16h

Segundas e Quartas às 19h, 20h e 21h

Os interessados deverão fazer contato pelo whatsapp (61) 99939-8686, realizar o pagamento prévio de R$30 pela sessão e reservar 1kg de alimento não perecível que deverá ser entregue no local de atendimento. Os donativos arrecadados serão doados à Creche Rainha da Paz e para a Comunidade Terapêutica Amparados por Deus.

Serviço:

Ambulatório de massoterapia

Local: SBN Qd 02 sala 1004 Edificio Via Capital – Asa Norte

Período: 15 de março ao final de junho

Contato: 61 99939-8686 (Evelise Ilecki)