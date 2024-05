Zeca Pagodinho faz sucesso com look de inverno em dia chuvoso no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Zeca Pagodinho não gosta de frio. O cantor, que já viralizou nas redes ao mostrar o figurino excêntrico em dias de temperaturas baixas, voltou a chamar a atenção neste domingo (26). O intérprete de “Deixa a Vida Me Levar” colocou gorro, blusa de manga longa, cachecol e…short como um bom carioca (Zeca é de Irajá, subúrbio do Rio). Ele também não esqueceu dos chinelos com meias.

O look não passou despercebido dos fãs do sambista, que recebeu vários comentários no Instagram. “Zeca é fashion”, brincou um seguidor. “Imagina se tivesse na minha terra”, comentou o músico gaúcho Yamandu Costa. Outros famosos também deixaram suas mensagens: “É muito estilo. Isso sim é ter personalidade própria! Aquarianíssimo”, observou Vanessa da Mata e a cantora Lexa completou: “É o carioca sentindo frio”.

No X (antigo Twitter), Zeca Pagodinho também recebeu vários comentários. “Zeca está lançando tendência”, observou um fã. “Só quem é do Rio, entende o frio que o carioca passa quando os termômetros marcam 22 graus”, destacou um segundo internauta. Até o prefeito do Rio Eduardo Paes entrou na brincadeira “Todos os cariocas assim hoje. Chuva e essa friaca de 22° por aqui.