Zeca Camargo não renova com a Band e deixa apresentação do Melhor da Noite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Zeca Camargo não renovou contrato com a Band e deixa a apresentação do Melhor da Noite, programa que comandava desde o ano passado com Glenda Kozlowski.

A partir desta sexta-feira, Zeca já não participará mais do programa diário, que ocupa o horário nobre da Band. A atração entrou na grade da emissora após o fim do programa do Faustão.

O apresentador e colunista da Folha de S.Paulo compartilhou a novidade nas redes sociais e agradeceu à emissora pela parceria. “Vamos para outros rumos e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo e a vontade de fazer a diferença na vida dos outros, também”, disse ele.

Glenda Kozlowski e mais colegas deixaram elogios ao apresentador. “Zeca, você foi uma grande e maravilhosa surpresa! Como eu aprendi ao seu lado! Um cara inquieto, atento, uma fábrica de pautas, boas ideias! (…) Só tenho gratidão no coração e a honra de poder dizer que criamos um programa do zero, ao lado dessa equipe espetacular do Melhor da Noite, e seguramos firmes o rojão! Obrigada pelo carinho”, escreveu Glenda. “A gente sempre se reinventará”, comentou Astrid Fontenelle.