Zé Neto sofre várias fraturas na costela com risco de perfuração de pulmão

Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, está sob repouso absoluto por ter fraturado três costelas

O cantor Zé Neto estava fazendo um treinamento de boxe, quando começou a sentir fortes dores. Depois de realizar alguns exames, o sertanejo descobriu que está com três costelas quebradas. Devido ao tratamento, ele ficará fora dos palcos.

Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, está sob repouso absoluto por ter fraturado três costelas, o cantor que recentemente se envolveu em uma polêmica com a Anitta que desencadeou a “CPI do Sertanejo”, já está fazendo o tratamento e só voltará para os palcos depois de 16 de junho.

Em uma entrevista com o colunista Leo Dias, o cantor falou sobre a onda de má sorte que está passando.

“Tem umas coisas que a gente passa na vida que a gente não tem explicação. Deus sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Mas está bom, pelo menos foram três costelas e não quatro, né?”, disse o cantor à publicação.