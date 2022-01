Zayn Malik é acusado de trair Gigi Hadid com estrela de reality britânico

Zayn, que iniciou sua carreira no grupo One Direction após passar pelo programa The X Factor, teria conhecido Clarke, do reality show The Only Way Is Essex, em um bar

Uma estrela da TV britânica afirmou ter tido um romance com o cantor Zayn Malik, 29, enquanto ele ainda estava com a modelo Gigi Hadid, 26. Segundo o jornal Daily Mail, Abi Clarke, 30, contou a uma amiga que teve um relacionamento no estilo do filme “Cinquenta Tons de Cinza” com o artista.

Zayn, que iniciou sua carreira no grupo One Direction após passar pelo programa The X Factor, teria conhecido Clarke, do reality show The Only Way Is Essex, em um bar de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele teria convidado ela para se sentar a sua mesa e ambos trocaram telefones.

Ainda de acordo com a publicação, Abi teria chamado o cantor de “senhor Gray” quando se encontraram na mansão dele em Londres, em referência ao protagonista de “Cinquenta Tons de Cinza”. Na época, ela acreditou que Zayn estava solteiro e teria considerado um relacionamento sério entre ele.

O término do romance ocorreu após Clarke ver, acidentalmente, uma mensagem no celular de Zayn, em que Gigi Hadid afirmava estar com saudades. O casal terminou seu namoro em outubro do ano passado, após um desentendimento dele com a mãe da modelo, Yolanda.

As notícias sobre o suposto relacionamento de Zayn com Clarke acontecem dias da revelação de que ele estaria inscrito em um site de relacionamento plus size, o WooPlus. Zayn e Gigi são pais da pequena Khai, de apenas um ano. Nenhum dos dois comentou ainda sobre as acusações de traição.