Yasmin Brunet curte festa de aniversário de Ludmilla

A modelo está se divertindo na vida de solteira, após o término do casamento com o surfista Gabriel Medina

Yasmin Brunet, 33 anos, está curtindo a vida de solteira. A modelo estava em um relacionamento com o surfista Gabriel Medina desde 2020. Ela foi à festa de Ludmilla na noite de ontem (25) e aproveitou tanto que até rasgou a calça.

Em seu Instagram, Yasmin compartilhou momentos da festa da cantora e o que aconteceu com sua roupa. “Você sabe que dançou muito quando rasga a calça”, brincou nos stories.

Foto/Reprodução

Além de Brunet, outros famosos estiveram presentes na festa de 27 anos de Ludmilla. Dentre eles, destacam-se Gloria Groove, Regina Casé e ex-BBBs, principalmente desta edição – na qual a mulher da cantora, Brunna Gonçalves, também participou.

Mais do que mostrar sua calça rasgada, Yasmin Brunet dividiu com os fãs cenas de Ludmilla cantando com Gloria Groove. Outro destaque em seu Instagram foi um vídeo dançando ao lado da dançarina Ramana Borba.