Xande de Pilares lança o segundo volume do DVD “Nos Braços do Povo”

Xande de Pilares lança nesta sexta-feira, dia 13, em todas as plataformas digitais, o volume 2 do DVD “Nos Braços do Povo”. O single “Tente me perdoar”, composição do sambista com o amigo Serginho Meriti, é a música de trabalho desta segunda parte. Veja o clipe:

“A letra de “Tente Me Perdoar” é praticamente toda do Meriti. Era uma melodia que eu já tinha, tentei escrever várias coisas, mas um dia liguei para o Serginho e mandei a melodia. Assim como a gente precisa experimentar a roupa para ver se serve, a gente precisa ver se a letra cabe na música ou vice-versa. Neste caso só tinha a música e o Meriti colocou toda a sua emoção e a sua genialidade nesta história que eu acho super bacana e muito atual.” comenta Xande.

O volume 2 do DVD também traz as canções “Clareou”, “Fã do Amor da Gente”, “Gratidão”, “Brisa”, “A Gente Precisa Um Do Outro”, “Nos Braços do Povo”, “#Respeito Já”, “Coração Radiante”, “Marinheiro Só” e “Cada Macaco No Seu Galho (Cho Chuá)”, além das participações de Diogo Nogueira no samba “Deus é Mais”, André Renato na música “Eu Sou de Jorge”, Sombrinha em “É Sempre Assim” e Mumuzinho e Tiee dividem as vozes no pout-pourri “O X da Questão” e “Trilha do Amor”.