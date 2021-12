“Worlld” inaugura com shows de Felipe Araújo, Lauana Prado e muito mais

A mais nova casa de shows em Brasília teve seu primeiro fim de semana bem agitado com shows de Felipe Araújo, Lauana Prado, SPX, Wilian e Marlon e muito mais

A inauguração da casa de shows Worlld começou na quinta com o coquetel de lançamento apenas para convidados. Apesar da restrição ao público geral, a noite foi de muita festa e muitos convidados. O estabelecimento lovalizado no Sia Trecho 3, mostra uma fachada imponente com muita luz e uma explosão de cores. No coquetel foram servidos salgados variados, água, refrigerante, cerveja e caipirinha.

Já na sexta feira, o grande dia aguardado pelos fãs do cantor Felipe Araújo, puderam matar a saudade e curtir um bom show de sertanejo. O cantor que conversou com o Jornal de Brasília antes do show, subiu ao palco por volta das 2 da manhã. O show durou cerca de 1 hora e meia.





O sábado continuou com a pegada sertaneja e muito forró também. A banda brasiliense Só Pra Xamegar trouxe os sucessos já conhecidos do grupo e como era de se esperar, a galera dançou e fez muita ”dancinha” ao estilo Tik Tok com os hits da internet. A cantora Lauana Prado passeou por todo o repertório da carreira com hits como “Cobaia” e o ponto alto da noite foi a homenagem feita a colega Marília Mendonça que morreu recentemente em um acidente de avião aos 26 anos.