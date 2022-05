Will Smith busca terapia após tapa em Chris Rock, diz site

A agressão aconteceu durante a cerimônia do Oscar 2022, após uma ‘piada’ do humorista com a esposa do ator

O ator Will Smith começou a fazer terapia após protagonizar o episódio que marcou a cerimônia do Oscar 2022, o famoso tapa que ele deu na cara de Chris Rock, que havia feito uma piada com sua mulher, Jada Pinkett Smith. A informação foi dada por uma fonte anônima ao portal de notícias Entertainment Tonight nesta quinta-feira. Apesar de a reportagem do portal ter procurado representantes do ator em busca de comentários, não houve um pronunciamento até a publicação desta nota. A notícia chega cerca de duas semanas após Smith ter aparecido em público na Índia pela primeira vez desde o incidente, que rendeu a ele uma suspensão de dez anos nas cerimônias de premiação do Oscar. Em abril, depois de se reunir para discutir o ocorrido, a cúpula da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu banir o ator, de modo que ele ainda poderá concorrer ao prêmio no futuro, mas, caso vença, não poderá festejar presencialmente. Chris Rock, por outro lado, lida com o ocorrido de outro modo. Nesta terça-feira, o comediante estava presente num show do colega Dave Chappelle em Los Angeles quando este foi agredido por um homem da plateia. “Aquele era o Will Smith?”, Rock perguntou subindo ao palco após a confusão.