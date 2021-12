Whindersson Nunes mostra foto com Cauã Reymond

O humorista Whindersson Nunes, 26, compartilhou com seus seguidores um registro ao lado do galã Cauã Reymond, 41, após um dia de gravações. “Gravei com Cauã Reymond hoje o dia todinho… Eu sou muito feio”, escreveu ele em seu Twitter.

No Instagram, Whindersson também publicou a foto, na noite desta quarta-feira (1º). “Um é galã no Brasil o outro é ídolo na Irlanda do Norte”, escreveu ele na legenda. Nos comentários, fãs e internautas elogiaram os dois artistas.

“Já foi o tempo dele, agora você chegou para ser o novo galã. Esqueça tudo!”, escreveu um. “Tirar foto sem camisa do lado do Cauã é para poucos”, disse outro. “De corpo os dois estão de parabéns”, pontuou uma terceira.

No início de outubro, o humorista e youtuber revelou que já viajou por um grande número de países. Ele contou a informação em uma conversa com seus fãs, onde eles poderiam mandar perguntas através do Instagram.

“Quantos lugares viajou?”, questionou um fã. “Mais de 40 países”, respondeu Whindersson, escrevendo como legenda de um vídeo no qual ele mergulha no mar, pulando de um barco. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE