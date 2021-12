Wesley Safadão lança “Eu Já Tava Bem”, primeira faixa do projeto “WS On Board”

“Gravar o DVD WS On Board foi um desafio pra mim e pra minha equipe, mas se tem uma coisa que eu gosto, é ser desafiado. Ta aí chegando mais um projeto incrível, feito com muito amor e muita dedicação.” Conta.

Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais em todas as plataformas de streaming, 50 milhões de seguidores no Instagram e 7 bilhões de views em seu canal oficial no YouTube, entre outras grandes conquistas, Wesley Safadão – um dos maiores nomes da música brasileira – está ligado no 220v e a todo vapor para recuperar o tempo em que o setor de shows esteve paralisado em função da pandemia de Covid-19. E como o verdadeiro hitmaker que é, o artista apresenta ao público, pela Som Livre, o single inédito “Eu Já Tava Bem”.

Composição de Caleb, Caio DJ, Felipe Amorim e Vitim Sanfoneiro, a canção foi gravada em áudio e vídeo durante o “WS On Board” – cruzeiro do artista que aconteceu entre 20 e 23 de novembro, a bordo do MSC Preziosa -, e chega também com um clipe no YouTube. Em sua terceira edição, o evento em alto mar ganhou mais vida e virou um projeto audiovisual, captado durante as mais de seis horas de apresentação em que Wesley Safadão animou o público.

Com sonoridade bastante versátil e passeando por diversos estilos musicais, como é de praxe dos trabalhos do artista, a apresentação rendeu a gravação de 13 faixas – sendo 8 delas inéditas -, que serão apresentadas em três momentos, sendo este o primeiro, com a chegada do single “Eu Já Tava Bem” nas plataformas de áudio, e o segundo na próxima semana, com o lançamento do EP1 “WS On Board”, com 4 faixas. A terceira e última etapa do projeto, com todas as demais canções, será apresentada no álbum de mesmo nome, em 2022.