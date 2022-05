Wendell Fernandes lança clipe com tradução em libras

Com a participação de atores surdos, “Você conseguiu” estreia nesta sexta (29) promovendo a inclusão e acessibilidade no meio musical

“No silêncio os sinais são ‘a voz’ de milhões” — é assim que o cantor sertanejo Wendell Fernandes descreve a essência de seu novo clipe “Você conseguiu”, que estreia nesta sexta (29), no YouTube, e em todas as plataformas digitais. A produção conta com a participação de atores surdos e emocionantes depoimentos reais no final. Além da tradução em libras, que é exibida durante todo o clipe através de uma intérprete.

No Brasil, cerca de 5% da população é surda e, parte dela, usa a Libras como auxílio para comunicação. De acordo com dados do IBGE, esse número representa 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões não ouvem nada. “Meu objetivo é promover a inclusão e acessibilidade por meio da música. As pessoas se identificam com aquilo que é verdadeiro e esse trabalho traz muito da minha verdade, do meu coração. Espero que todos se identifiquem com essa mensagem”, declara o cantor.

“Você conseguiu”, embora tenha uma letra romântica, pode ser interpretado por diferentes perspectivas pelo público. “Fiquei muito feliz em fazer algo importante e tão especial. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho por esses grandes artistas e atores que acabaram de participar do clipe ‘Você Conseguiu’, que retrata a surdez não como uma deficiência, mas sim uma outra forma de comunicar”, finaliza o cantor.

Para assistir clipe “Você Conseguiu”:

Letra “Você Conseguiu”

Composição: Wendell Fernades

Você conseguiu… ocupar o seu tempo todo;

É você deu conta, em um simples chute, definir o jogo…

E quando você entrar nas redes sociais não vai me encontrar

É tão fácil está na cara que te excluí

Não quero, não preciso de te ter aqui… tão perto… e longe de mim…

……….

Um dia eu posto e aposto;

É a proximidade… olhos nos olhos… e não em palavras covardes;

Seu corpo no meu, minha boca na sua… minhas mãos eu já nem sei onde;

E daí pra frente… Ai ai ai meu deus…

……….

Um dia eu posto e aposto;

É a proximidade… olhos nos olhos… e não em palavras covardes;

Seu corpo no meu, minha boca na sua… minhas mãos eu já nem sei onde;

E daí pra frente… Ai ai ai meu deus…

……….

Você conseguiu… ocupar o seu tempo todo;

É você deu conta em um simples chute, definir o jogo

E quando você entrar nas redes sociais não vai me encontrar

É tão fácil está na cara que te excluí

Não quero, não preciso de te ter aqui… tão perto… e longe de mim…

Não quero, não preciso de te ter aqui… tão perto… e longe de mim…