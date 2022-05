Com direção de Jared Stern e Dwayne Johnson no time de produção, a animação tem estreia prevista nos cinemas brasileiros em 28 de julho

A Warner Bros. Pictures divulga novo trailer de DC Liga dos SuperPets, que tem estreia prevista nos cinemas brasileiros em 28 de julho.

A animação conta a história de Krypto, o Super-Cão, melhor amigo e companheiro de Superman, que precisa convencer um atrapalhado bando de um abrigo de animais: Ace, o Batcão; PB, A Poderosa Oinc; Merton, a Tartaruga-Foguete; e Chip, O Esquilo – a dominar seus poderes recém-descobertos e ajudá-lo no resgate dos os super-heróis, membros da Liga da Justiça que são sequestrados.

A direção é de Jared Stern, veterano roteirista dos filmes “LEGO”, que também é coautor do roteiro, em parceria com John Whittington. A produção conta com Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Jared Stern. Os produtores executivos são John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor e Courtenay Valenti.

