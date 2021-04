ViJazz & Blues Festival celebra sua 14ª edição com o Vijazz Mineiro online

As atrações musicais serão: Toninho Horta Trio, Caetano Brasil Quarteto, Banda PopClass, Saulo Carvalho convida Deangelo Silva e convidados

Para quem estava com saudade do ViJazz & Blues, uma edição online será realizada no dia 01 de maio, a partir de 17h, transmitida no canal do Youtube (https://www.youtube.com/user/VijazzBluesFestival).

As atrações musicais serão: Toninho Horta Trio, Caetano Brasil Quarteto, Banda PopClass, Saulo Carvalho convida Deangelo Silva e convidados.

A expressão música instrumental distingue toda música produzida exclusivamente por instrumentos musicais que agrega músicos talentosos e inovadores, entre instrumentistas, cantores e compositores. Condição privilegiada que inspira a criação e a preservação de celebrações musicais, como o ViJazz & Blues Festival, surgido em 2007 e que hoje se encontra entre os maiores do país.

As apresentações serão ilustradas pelo trabalho visual do artista Sérgio Ramos, cujas peças são criadas ao vivo, simultaneamente aos movimentos sonoros, e projetadas no fundo do palco. Sérgio, inclusive, é quem assina a identidade artística do ViJazz, desde a criação do festival.

Esta edição online do ViJazz & Blues Festival, acontecerá no palco do Teatro da Fundação Carlos Drummond, em Itabira. A primeira atração é a banda PopClass e o show começa a partir das 17 horas. O grupo PopClass atua há mais de 10 anos no cenário musical de Viçosa e região, realizando casamentos, aniversários, festivais e eventos corporativos. “Para o ViJazz 2021 trazemos um repertório eclético, passando pelo tango, MPB, choro jazz e Pop internacional”. Respeitando a tradição da música instrumental, o PopClass apresenta arranjos próprios para temas, sempre enfatizando o caráter melódico de cada instrumento. O repertório é abrangente, incluindo, Tom Jobim, Milton Nascimento, Herbie Hancock, Astor Piazzola, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A segunda atração é o instrumentista Saulo Carvalho, natural de Itabira, que convida o pianista Deangelo Silva. O artista estudou contrabaixo elétrico com Jonathans Marques (baixista do David Quinlan), Harmonia com Daniel Pantoja (Grupo Ramo) e Contrabaixo acústico com Pedro Santana (Professor UFMG). Posteriormente na Universidade BITUCA, estudou e expandiu suas técnicas com Enéias Xavier, Ian Guest, Felipe Moreira e Gilvan de Oliveira, desenvolvendo na arte da Harmonia e Improvisação.

Deangelo Silva apesar de pouca idade tem uma longa carreira de estudos musicais incluindo piano, improvisação, harmonia e ritmo, mas recentemente estudou na UFMG, onde teve como principal professor o pianista e educador musical norte americano Clifford Korman, além ter aulas com André Limão Queiroz, Wilson Lopes, Cléber Alves, entre outros, já́ fora da universidade estudou com Emanuel Castilha (ESP), Dan Murphy (EUA) e Jack Swants (EUA).

Como é tradição do festival o apoio aos artistas locais, haverá a participação de vários artistas Itabiranos, dentre eles: Miss Garandi, Jésus Henrique, Glaucon Siqueira e a cantora e atriz Maira Baldaia como mestre de cerimônia e o cantor e ator Yago Rios entrevistando os artistas e mostrando os bastidores do festival. O evento contará também com duas intérpretes de libras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, Caetano Brasil, apresenta sua música instrumental autoral, acompanhado por Guilherme Veroneze (piano), Gladston Vieira (bateria) e Adalberto Silva (contrabaixo). “Cartografias” indicado ao Grammy Latino 2020 na categoria de melhor Álbum Instrumental é o segundo CD do grupo. A inventividade de Caetano Brasil, firmada no choro contemporâneo, ganha corpo na performance realizada pelo quarteto.

Para finalizar, o consagrado Toninho Horta, guitarrista, compositor, arranjador e vencedor do Grammy Latino 2020. Um dos grandes símbolos da música mineira e reconhecido mundialmente pela sua habilidade com as seis cordas.

As apresentações serão transmitidas ao vivo pelo Youtube e o Canal Universitário de BH e seguirão todos os protocolos de segurança em relação ao Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento será realizado através de projeto aprovado nos Editais da Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de Minas Gerais. A realização é da produtora Vi Produções e correalização da Prefeitura Municipal de Itabira, TEATRO DA FCCDA e Canal Universitário de BH.

ViJazz & Blues Festival

Após sua primeira edição em 2007, o ViJazz cresceu e se consolidou como o maior festival do gênero em Minas e um dos maiores do país. Com uma média de público de 30.000 pessoas por edição, apresenta sempre atrações de qualidade, reunindo artistas mineiros, de outros estados e também estrangeiros.

De caráter itinerante, já passou pelas cidades de Belo Horizonte, Muriaé, Ponte Nova, Araxá, Ubá, Juiz de Fora, Uberaba, Ouro Preto, Ipatinga e Viçosa. Inovar sempre é um dos compromissos do festival. A cada edição, traz um novo visual juntamente com uma nova temática que conduzirá o desenvolvimento do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ViJazz & Blues Festival – 14 ª edição 2021

Programação:

17h às 18h – PopClass

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h30 às 19h30 – Saulo Carvalho convida Deangelo Silva

20h às 21h – Caetano Brasil

21h30 – Toninho Horta

Assista: www.youtube.com/user/VijazzBluesFestival

E acompanhe no Canal Universitário de BH, no 12 da Net:

www.youtube.com/channel/UC3HNOZ9zOHgTvpy30p6kH4w