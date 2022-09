Viih Tube mostra barriga e fala ‘sintomas’ da gravidez

A influenciadora Viih Tube tirou um tempo para conversar com seus fãs e seguidores sobre sua gravidez, na noite desta quarta-feira (28)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nos Stories do Instagram, a atriz falou sobre os principais sintomas da gestação e ainda mostrou como sua barriga está.

Ela explica que, apesar de estar feliz com o corpo mudando e a chegada do bebê, tem dois sintomas que mais a incomodam. “Fazer xixi toda hora (literalmente), e um sono incalculável, parece que eu não consigo ficar com os olhos abertos quando ele vem, apago sozinha”, escreveu.

Viih Tube contou que não tem sentido muitos enjoos, comparando com gestações que acompanhou em sua família, mas afirma que teve “cólicas, dor de cabeça e muito sono”. Um seguidor pediu então para ela mostrar como está sua barriga, e como legenda da foto ela explicou: “Tem dia que tá mais durinha e para frente, e tem dia que está menos”.

Por fim, a também ex-BBB disse que sentiu mudanças em si mesma, além de alterações físicas e no corpo. “Estou muito mais leve e em paz. Falam que a pessoa muda muito na gravidez e quando vira mãe, não sei explicar para vocês, mas está muito diferente.”

Viih Tube anunciou que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com Eliezer, 32, em 20 de setembro. Os dois já até fizeram um perfil para a criança nas redes sociais chamado Baby Elitube. A página já conta com mais de 700 mil seguidores.