Vídeo: Felipe Prior apanha feio e bomba na internet

PUBLICIDADE

Ex-participante do BBB 20, Felipe Prior, 28, se envolveu em uma briga em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, e a confusão foi toda filmada (assista abaixo). Nas imagens, é possível ver o início do entrevero até que um homem de camisa preta começa a desferir socos em Prior.

Para se defender, Prior tenta arremessar uma garrafa de cerveja na direção do rapaz, mas erra. A confusão toma conta do local e mais gente se envolve.

Pessoas de fora são ouvidas incentivando a briga. “Quebra ele, Prior. Quebra ele”, diz um deles. Em suas redes sociais, Prior confirmou ser ele mesmo quem estava no vídeo.

“Sou eu mesmo no vídeo, a briga não foi comigo, entrei para apaziguar. A briga que estava rolando era com outra pessoa da minha roda e acabou sobrando para mim. Tomei uns socos como puderam ver, mas é vida que segue”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas esse não é a única polêmica à qual Felipe Prior está vinculado. Felipe Prior tem acusações de estupro e tentativa de estupro. Os relatos dão conta de crimes praticados nos anos de 2014, 2016 e 2018 – os dois mais recentes teriam ocorrido durante jogos universitários promovidos por faculdades de arquitetura e urbanismo de São Paulo.

Nenhuma das vítimas registrou boletim de ocorrência à época dos acontecimentos por medo. Prior negou as acusações.

O inquérito foi instaurado pelo Ministério Público na 1ª Delegacia da Defesa da Mulher no Cambuci, região central de São Paulo, na primeira semana de abril. Desde então, a polícia judiciária investiga o caso. Todas as três vítimas que acusaram Prior inicialmente, além das testemunhas das vítimas foram ouvidas. Das sete testemunhas de defesa do arquiteto, apenas três foram depor.

Em outubro, o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou uma acusação de estupro contra o arquiteto e ex-BBB e determinou que a audiência de instrução e julgamento do caso ocorra em maio de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress