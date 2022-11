Vídeo de Ratinho de 2018 viraliza como se fosse atual

Nas imagens, o apresentador critica manifestantes

Circula nas redes sociais nos últimos dias um vídeo do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, onde ele critica manifestantes, chegando a dizer que os atos são “coisa de imbecil”. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira (1º) como se fossem atuais, fazendo referências às manifestações bolsonaristas que vêm ocorrendo após as eleições 2022.

O vídeo, porém, é antigo, de 2018. Mesmo assim, muitos usuários nas redes sociais chegaram a divulgar como se fosse atual.

Olha o Ratinho deu o recado .🇧🇷 pic.twitter.com/HJx87RX4gK — Frota 77🇧🇷 (@77_frota) November 1, 2022

“Terminou a eleição domingo e hoje tinha protesto na rua por causa de política. Isso é coisa de imbecil, ou vocês respeitam a democracia ou não respeitam. Acabou a eleição domingo, elegeram um novo presidente da República. Só porque não elegeram o meu presidente ou outro você vai para a rua fazer protesto?”, questionou Ratinho à época.

O apresentador não se manifestou a respeito da viralização do vídeo.