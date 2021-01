Vídeo anuncia estreia dos novos canais da Disney no Brasil

PUBLICIDADE

Em fevereiro de 2021, a The Walt Disney Company Latin America lançará a marca “Star” para definir sua oferta de entretenimento geral, atualmente conhecida como os canais FOX para o público da América Latina, especialmente dirigida a homens e mulheres de 18 a 49 anos. A marca “Star” identifica este tipo de conteúdo da Companhia a nível internacional.

Confira o primeiro vídeo em português sobre o lançamento do Star Channel no Brasil, disponibilizado nesta segunda (18/01):

Os canais STAR continuarão o legado dos canais FOX, líderes no mercado de televisão paga entre as opções de entretenimento geral. Seguirá sendo referência das melhores séries e filmes de diversos gêneros. Séries como Os Simpsons, The Walking Dead e produções de sucesso dos canais FOX continuarão na programação do STAR.

Em fevereiro de 2021, os canais de entretenimento da FOX serão relançados com um novo nome e identidade visual: