Venicce Beach traz DJ alemão Monolink e DJ dinamarquesa Ashibah para sua inauguração

Empreendimento fica às margens do Lago Paranoá, na Orla da Concha Acústica, e apresenta uma proposta que une gastronomia, atividades esportivas e entretenimento. Evento de lançamento será neste domingo, 8 de maio, a partir das 15h

“Venicce Beach será o espaço mais sweet vibes da capital”. São com essas palavras que o empresário Paulo Paim define seu mais novo projeto às margens do Lago Paranoá, na Orla da Concha Acústica. As inspirações vem de um dos destinos turísticos mais procurados pelo público jovem e por famílias que estão em busca de diversão na Califórnia (EUA), e encontram na cidade praiana de Venice um ambiente bonito, boêmio e de grande alto astral.

Com suas estruturas pintadas de branco e verde água que contrastam com as inúmeras plantas e folhas verdes espalhadas pelo espaço; uma pista de vidro suspensa por um deck de madeira e com jarros de plantas por debaixo da superfície; uma faixa de areia ao ar livre e voltada para o lago, o Venicce Beach chega com a proposta de ser uma nova opção de lazer e estilo de vida para os brasilienses. O espaço vai funcionar de quarta a domingo, 12h às 0h. Com exceção do Venicce Café & Wine, uma cafeteria inédita que a marca desenvolveu e integrará a fachada do empreendimento, com funcionamento de terça a domingo, das 8h às 21h.

“Nosso projeto está super descolado, dedicado à diversidade cultural, sem preconceitos e com total liberdade de expressão para todos os públicos, com muita positividade e alegria para todos se sentirem em casa, ou melhor dizendo, em Venice. Importante destacar que vamos respeitar a lei do silêncio, afinal, vivemos em comunidade”, explica Paulo Paim.

Outra ação importante que o Venicce vai propor é a união/integração do espaço com os moradores da região. “A sustentabilidade e a pauta social será um dos nossos pontos fortes. Queremos realizar em parceria com os moradores diversos mutirões para a limpeza e manutenção da orla e do Lago Paranoá, assim como dar uma destinação correta para todo o lixo e mais segurança e conforto para os moradores”, revela o sócio do empreendimento, Fernando Marques.

A inauguração

O Venicce Beach será inaugurado neste domingo, 8 de maio, e o artista convidado para dar início às atividades musicais do espaço é nada mais nada menos que o DJ alemão Monolink. Com músicas que ultrapassam os 46 milhões de reproduções no Spotify, o músico une em uma única apresentação as batidas da música eletrônica, seus vocais e instrumentos como guitarra, teclado e violão.

Quem também será responsável pela inauguração do Venicce é a dinamarquesa Ashibah. DJ, vocalista, produtora e compositora, ela é conhecida por seus sets de House e Deep House bem energéticos que unem seus vocais vivos e fortes as batidas da música eletrônica.

O evento começa a partir das 15h, e vai contemplar o lindo pôr-do-sol do Lago Paranoá, onde também vai contar com apresentações de DJs locais. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site popingressos.com.br, a partir de R$ 110 (meia-entrada).

Saiba mais sobre o Venicce

Com programação diurna e noturna, o empreendimento vai unir intervenções artísticas nacionais e internacionais, passeando pelos gêneros do jazz, MPB, pop, reggae e eletrônico. Já na parte gastronômica o Venicce vai contar com um restaurante de frutos do mar, cortes especiais de carnes, risotos e massas, uma cafeteria, casa de gelatos artesanais e uma hamburgueria também vão compor o espaço, onde todas as operações vão ter um cardápio autoral e mutável, isso significa que os menus vão acompanhar as mudanças de estações e atender os pedidos do público. Além de uma adega com rótulos importados e jantares harmonizados com chefs convidados.

O Venicce vai aproveitar o privilegiado espaço de sua orla para promover diversas atividades esportivas com treinos funcionais, aulas de canoagem e stand-up paddle, além das quadras de areia para a prática de beach-tennis.

“Estamos reunindo diversas ações em um único espaço, onde o público vai poder fazer diversas atividades, desde comer uma boa comida, fazer atividades físicas na areia, brincar com as crianças, com seu pet, entre várias outras opções”, antecipa Jason Paim Junior, irmão e sócio de Paulo Paim.

Serviço

Venicce Beach

Onde: Concha Acústica (SCEN), Brasília-DF

Quando: domingo, 8 de maio, a partir das 15h

Ingressos: popingressos.com.br, a partir de R$ 110 (meia-entrada)

Para mais informações: @veniccebeach

