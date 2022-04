Vendedora de flores viralizou ao cantar música de Marília Mendonça 

Com voz parecida com a cantora que faleceu a 5 meses, Lorena Freitas encantou ao dar uma palhinha em um bar em Belo Horizonte

A florista e ajudante de cozinha Lorena Freitas de 28 anos não imaginou que ao dar uma palhinha em um bar da região nordeste de Belo Horizonte que trabalha se tornaria um viral das redes socias. Ela foi filmada por um dos clientes que estava presente cantando “De Quem É a Culpa?” música lançada em 2017 pela cantora Marília Mendonça e logo alcançou milhares de visualizações no Instagram e TikTok.

Um dos motivos do vídeo ter viralizado e a semelhança da voz de Lorena com Marília que faleceu em 5 de novembro do ano passado, deixando uma legião de fãs que se sentiram acolhidos pela performance.

Mãe de 3 filhos a jovem florista trabalha no período do dia como ajudante de cozinha e a noite vende flores para completar a renda. E não e de hoje que ela faz cover da cantora, em entrevista ela conta que sempre que cantava as músicas marcava o perfil de Marília.

Confira o vídeo!!!