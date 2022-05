‘Vamos aumentar nossa família em breve’, diz noivo de Britney Spears

Sam Asghari se pronuncia pela primeira vez após aborto

Noivo de Britney Spears, 40, o dançarino Sam Asghari, 28, se pronunciou pela primeira vez a respeito do aborto sofrido pela cantora. Segundo ele, a o sonho de construir uma família não terminou.

“Estamos pensando positivamente e avançando com o nosso futuro. Muito obrigado por seu respeito à nossa privacidade. Nós aumentaremos a nossa família em breve”, declarou pelas redes sociais.

No último dia 14, Britney e Sam anunciaram por meio de seu Instagram que perderam o bebê que esperavam. Segundo Britney, ela ainda estava no começo da gestação. O anúncio da gravidez foi feito em abril. Na postagem sobre o aviso do aborto, a cantora e o modelo escreveram sobre como é devastadora essa experiência.

“É com a nossa mais profunda tristeza que temos que anunciar que perdemos nosso milagroso bebê no início da gravidez. Este é um momento devastador para quaisquer pais. Talvez, devêssemos ter esperado para anunciar até um momento mais avançado, no entanto, ficamos muito animados para compartilhar as boas notícias”, escreveram.

“Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Continuaremos a tentar aumentar a nossa bela família. Somos gratos por todo o seu apoio. Pedimos privacidade nesse momento difícil”, terminou o casal. A cantora já é mãe de Sean, 16, e Jayden, 15.