Universal TV exibe episódios finais de ‘The Newsreader’ e ‘Cardinal’

Além das season finales, o canal também promete estrear, no dia 18 de maio, a segunda temporada de Cardinal

Para os fãs que acompanham os episódios da minissérie “The Newsreader” e a primeira temporada de “Cardinal”, o canal Universal TV exibirá, no dia 11 de maio, a partir das 21h30, os últimos episódios das duas ficções.

Uma outra novidade é que a segunda temporada de Cardinal já está confirmada e estreará logo em seguida. O público poderá acompanhar os novos episódios da série na TV, a partir do dia 18 de maio, às 22h20.

A série canadense acompanha a história de dois detetives em uma investigação de assassinato, na pequena cidade de Algonquin Bay, no Canadá. Assombrado por seu passado e perseguido por uma investigação de corrupção que ocorre dentro do departamento em que atua, John Cardinal (Billy Campbell) está prestes a perder sua família e sua carreira, quando o corpo de uma adolescente de treze anos é encontrado em uma mina abandonada. Enquanto investiga o caso, o detetive precisa se entender com sua nova parceira, Lise Delorme (Karine Vanasse), contratada pelo próprio departamento para provar que ele vem aceitando suborno de um traficante conhecido, que atua na região.

Já “The Newsreader” é uma minissérie australiana, ambientada nos anos 80, que acompanha o drama de uma turbulenta redação de um jornal no ano de 1986, quando o Cometa Halley era algo obrigatório a ser visto, a crise da AIDS estava se espalhando, a explosão do ônibus espacial Challenger chocou o mundo e eclodiu o acidente nuclear de Chernobyl. No meio de uma extraordinária cadeia de eventos e desastres desafiadores, a jornalista Helen Norville (Anna Torv) está determinada a construir sua credibilidade, enquanto seu colega, o repórter Dale Jennings (Sam Reid), está desesperado para se tornar um âncora.