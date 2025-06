Warner Bros. Discovery reverte fusão e irá se separar de novo em duas empresas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)



A multinacional de mídia e conglomerado de entretenimento Warner Bros. Discovery anunciou, nesta segunda-feira (9), que irá se separar em duas empresas -uma dedicada ao streaming, outra à televisão a cabo-, dias após acionistas terem se mostrado insatisfeitos com o salário do CEO David Zaslav, que ganhou perto de US$ 52 milhões dólares no ano passado.



Assim, a empresa desfaz a fusão entre Warner Media e Discovery Inc., concluída em agosto de 2022. Segundo a revista especializada Variety, a previsão é de que a nova separação seja concluída em 2026.



A frente de streaming vai abarcar a Warner TV e estúdios de cinema, HBO e HBO Max e uma divisão dedicada a jogos. Já a outra empreitada inclui os canais a cabo da Warner, Discovery+, Bleacher Report e os produtos de streaming da CNN.



Zaslav seguirá como líder da primeira, e Gunnar Widenfels, diretor financeiro da corporação, ficará responsável pela segunda.



A Warner Bros. Discovery segue nos passos da Comcast, que separou a NBCUniversal e planeja um aglomerado de canais a cabo, chamado Versant, enquanto a transmissão e streaming ficará com o nome NBC.