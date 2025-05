‘Vitória’, filme com Fernanda Montenegro, estreia no Globoplay no dia 19 de junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)



“Vitória”, filme protagonizado por Fernanda Montenegro, estreará no Globoplay no dia 19 de junho, data em que se comemora o Dia do Cinema Brasileiro. O filme também estará disponível no Telecine.



Segundo a Globo, a produção já atraiu mais de 700 mil espectadores aos cinemas. Este é o segundo filme Original Globoplay, sendo o primeiro “Ainda Estou Aqui”, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional.



Na trama, a veterana atriz de 95 anos interpreta Dona Nina, que se alia a um jornalista para denunciar uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos na comunidade onde vive. Como prova, ela começa a filmar as ações e encontros da janela de seu apartamento.



Em uma publicação no final de março, Fernanda Montenegro agradeceu em suas redes sociais o grande número de pessoas que assistiram ao filme. “Se ainda não viu, veja, não vai se arrepender”, afirmou.



Joana da Paz, cuja vida inspirou o filme, foi fundamental para a prisão de mais de 30 pessoas, incluindo policiais militares. Devido à gravidade do caso, ela entrou no programa de proteção às testemunhas, mudando de cidade e mantendo sua identidade em sigilo até sua morte, aos 97 anos, em 2023. Mesmo no anonimato, Joana colaborou com a produção do filme.



O filme é dirigido por Andrucha Waddington e Breno Silveira. Também conta com um elenco estrelado por Alan Rocha, que interpreta o jornalista Flávio Godoy, além de Thelmo Fernandes, Linn da Quebrada e outros atores.