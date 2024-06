‘Um Cavaleiro dos Sete Reinos’ começa a ser filmado no local de ‘Game of Thrones’

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A segunda temporada de “A Casa do Dragão” mal estreou e os fãs do drama e fantasia medieval norte-americana criada por Ryan J. Condol e George R. R. Martin para HBO vibraram com o início das gravações do novo spin-off de “Game of Thrones” (2011-2019): “Um Cavaleiro dos Sete Reinos”.

A produção começou a ser rodada em Belfast, Irlanda do Norte, e o ator Peter Claffey como Sor Duncan, o Alto abriu o set de gravações. Na história, que se passa cerca de 100 anos antes dos eventos de “As Crônicas de Gelo e Fogo”, dois heróis improváveis vagam por Westeros: um jovem cavaleiro ingênuo, mas corajoso, chamado Sor Duncan, e o seu pequeno escudeiro, Egg, interpretado pelo ator Dexter Soll Ansel.

Ambientado em uma época em que a linhagem Targaryen ainda detém o Trono de Ferro, e a memória do último dragão ainda não desapareceu “grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas” aguardam a dupla. Segundo David Zaslav, presidente da Warner Bros. Discovery, a novidade deve chegar à HBO e à Max no fim de 2025.