Tonico Pereira e Juliano Cazarré farão próxima novela das sete da Globo; conheça ‘Volta por Cima’

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Globo está avançando na pré-produção de “Volta por Cima”, sua próxima novela das sete, que irá substituir “Família é Tudo” no segundo semestre deste ano. Dois atores importantes fecharam acordos com a emissora e estão confirmados no elenco.

Segundo apurou o F5, Juliano Cazarré está de volta ao horário das sete. Recentemente, o ator esteve em “Fuzuê” (2023). Outro nome importante para a produção é o do veterano Tonico Pereira. Seu último trabalho na emissora foi a novela das seis “Amor Perfeito” (2023).

Cazaré e Pereira se juntam a outros nomes acertados, como Viviane Araújo, Iara Jamra, Bia Santana, Aílton Graça, Caique Ivo, além do trio protagonista da trama, composto por Jéssica Ellen, Fabrício Boliveira e Amaury Lorenzo.

“Volta por Cima” contará a história de Madalena (Jéssica Ellen), uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família.

Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero.

Jorge, apelidado de Jão (Fabrício Boliveira), é aquele jovem que começou como trocador de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão.

A ideia da produção é mostrar que Madalenas e Jãos existem aos milhares no Brasil: pessoas que buscam diariamente uma vida melhor para si e suas famílias e precisam “se virar” diante dos desafios que o destino traz.

Na trama, os protagonistas Madalena, a Madá, e Jorge, o Jão, se aproximam em função de uma fatalidade que muda para sempre a vida da família de Madalena. Seu pai, o motorista de ônibus Lindomar (ator não escalado), está prestes a se aposentar. Mas, no seu último dia de trabalho, um acidente o impede de gozar de um prêmio milionário feito numa aposta na loteria a caminho da Viação Formosa.

A história ganha outros contornos quando Osmar, o tio folgado de Madá, descobre sobre o bilhete e faz de tudo para abocanhar o prêmio a fim de se safar de uma dívida de vida ou morte.

Ao longo dos capítulos, se apresenta a reflexão em relação à realização dos sonhos. Enquanto a ética norteia a decisão de alguns, outros não resistem aos caminhos tortuosos, mesmo que isso signifique passar por cima da família e da lei.

“Volta por Cima” é criada e escrita por Claudia Souto, e terá a direção artística de André Câmara, diretor ganhador do Emmy Internacional de melhor novela com “Órfãos da Terra” (2019).