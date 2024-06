Séries novas para maratonar: veja lista recente dos principais streamings

A primeira temporada da série de ficção científica Fallout, o dorama coreano O Herdeiro impossível, e a nova queridinha da Apple Tv+, Matéria Escura, estão entre as novas séries de canais de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Star+, Disney+ e Apple Tv+, e marcam os lançamentos dos últimos meses nas plataformas.

Não nos Calaremos – 1ª temporada (Netflix)

A série espanhola retrata a vida da estudante de 17 anos, Alma, interpretada por Nicole Wallace, após fazer uma denúncia de assédio sexual em sua escola. A série foi lançada em 31 de maio, e é baseada no romance espanhol Ni una más, de Miguel Sáez Carral. Veja mais sobre a série aqui.

Extraordinária – 2ª temporada (Star+ e Disney+)

O enredo de comédia de Extraordinária gira em torno de Jen, interpretada por Máiréad Tyers, em um mundo onde todos possuem superpoderes, exceto ela. A protagonista enfrenta, em um mundo em que o especial é “normal”, problemas com a vida amorosa, o trabalho, os amigos e a família.

O Herdeiro Impossível – 1ª temporada (Star+ e Disney+)

Um dos doramas coreanos com o tema de vingança mais esperados de 2024, O Herdeiro Impossível conta a história de Tae-O, interpretado por Lee Jae-wook (Alquimia das Almas), um jovem que descobre repentinamente ser o filho do dono de um império empresarial. Ambicioso, ele enfrenta obstáculos para ascender socialmente, junto de duas alianças: Inha (Lee Jun-young) e Hyewon (Hong Suzu).

Acolyte – 1ª temporada (Disney+)

Da saga de Star Wars, a série spin-off Acolyte conta sobre a jornada de uma jovem padawan, que acompanha seu mestre jedi entre as investigações de crimes, e se passa um século antes dos acontecimentos do Episódio I – A Ameaça Fantasma. Criado por Leslye Headland, o spin-off conta com Amandla Stenberg (Morte, Morte, Morte), Manny Jacinto (The Good Place) e Lee Jung-jae (Round 6).

Matéria Escura – 1ª temporada (Apple Tv+)

A primeira temporada do romance de ficção científica Matéria Escura acompanha Jason Dessen (Joel Edgerton), físico, professor e pai de família, quando este é sequestrado e transportado para uma versão alternativa da sua própria vida. Entre uma viagem por vários universos, o protagonista enfrenta o pior de seus problemas: ele mesmo.

Fallout – 1ª temporada (Amazon Prime Video)

A série inspirada em um jogo de mesmo nome, mostra um mundo 200 anos após um apocalipse onde pessoas que moram em abrigos radioativos de luxo passam a explorar um novo universo devastado pelos seres humanos. Focada em três personagens, Lucy, Maximus e The Ghoul, interpretados, respectivamente, por Ella Purnell, Aaron Clifton e Walton Goggins, Fallout é uma criação de Lisa Joy (Westworld).

Estadão Conteúdo.