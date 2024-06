Série ‘Power Rangers’ pode ser interrompida após mais de 30 anos

A plataforma Netflix, que vinha investindo na franquia Power Rangers desde 2021, decidiu cancelar a parceria com a Hasbro Entertainment, empresa que possui os direitos da marca, devido ao baixo desempenho das produções. A informação foi confirmada pelo site norte-americano TV Line, na terça-feira, 11.

A Hasbro ainda acredita na franquia e busca um novo parceiro para manter a produção da série. A própria Netflix já havia investido na segunda temporada da série, com Power Rangers: Dino Fury, Power Rangers: Fúria Cósmica e Power Rangers: Agora e Sempre.

A série Power Rangers foi lançada em 1993, inspirada pela japonesa Super Sentai. A franquia viveu momentos de grande sucesso e, além da série, foram lançados filmes, quadrinhos, jogos e toda uma cadeia de produtos para os fãs.

No Brasil, a série passou na TV aberta e pertenceu à grade da Globo por quase 20 anos. Depois, esteve na Band e até na TV Cultura. E também marcou presença na TV paga, sendo exibida no Cartoon Network e no Nickelodeon.

Estadão Conteúdo